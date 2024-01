Firma była pierwszą ofiarą bana amerykańskiej administracji nałożonego na Huawei. HONOR jako spółka córka został po cichu wycofany ze wszystkich rynków, także z Polski, a jego działalność praktycznie zawieszono. Po jakimś czasie ogłoszono, że wykupiła go od Huaweia grupa chińskich inwestorów. A jako że HONOR nie ma nic wspólnego z infrastrukturą 5G, USA nie zdecydowała się na objęcie go sankcjami. Producent ma więc dostęp do wszystkich technologii i części, w tym chipów firmy Qualcomm z 5G oraz do usług Googla.

Na początku zeszłego roku Honor ponownie rozpoczął sprzedaż w kilku europejskich krajach, a w październiku – również Polsce. Tyle, że za ogłoszonym z pompą i fanfarami powrotem nie poszła dostępność urządzeń. Smartfony można było kupić jedynie u jednego operatora – Orange, w dodatku ich ilość była mocno ograniczona. Przez długi czas nie udawało się jej też wejść do żadnej z sieci elektromarketów. Nieoficjalnie mówiło się o tym, że firma woli mocniej zaistnieć w innych krajach, np. w Niemczach.

W końcu jednak sytuacja w Polsce powinna się poprawić, bo HONOR właśnie ogłosił, że będzie można kupić jego smartfony w sklepach, a dokładnie – w trzech sieciach. To RTV Euro AGD, Media Expert oraz X-Kom.

– Ponieważ nasza oferta systematycznie poszerza się o kolejne modele smartfonów, jestem przekonany, że wielu klientów w Polsce czekało na ten moment, zwłaszcza, że niedługo na tym rynku pojawią się bardzo wyczekiwane premierowe urządzenia – mówił podczas konferencji Zachary Jiang, Vice President w HONOR Europe.

Wg. zapowiedzi firmy na półki trafią HONOR 90 (jego test przeczytacie tu), HONOR 90 Lite, HONOR X6a czy HONOR X7b. Smartfony kosztują odpowiednio: 2299 zł, 1199 zł, 599 zł i 949 zł. Pojawią się tam też nadchodzące premiery z oferty firmy na ten rok. Pierwsza z nich powinna zostać ogłoszona na przełomie stycznia i lutego.