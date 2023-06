Reklama

Po tym jak Apple zrezygnował z modelu mini, na placu boju w segmencie małych smartfonów pozostało już niewielu zawodników. Tylko Asus ma w portfolio smartfon o przekątnej wyświetlacza mniejszej nić 6 cali. Kolejne stosunkowo niewielkie urządzenia to Samsung Galaxy S23 czy Xiaomi 13. Ale one mają wyświetlacze odpowiednio 6.1 i 6.36 cala. Choć przy cieńszych od Asusa ramkach, wymiary wszystkich trzech są bardzo zbliżone.

Asus Zenfone 10 – specyfikacja

W stosunku do ubiegłorocznego Zenfone 9 zmiany w wyglądzie są kosmetyczne i na pierwszy rzut oka trudno będzie odróżnić oba modele. Ale oczywiście Asus postarał się, by użytkownicy dostali lepsze urządzenie. Podniesiono m.in. odświeżanie wyświetlacza, które teraz wynosi 144 Hz – w ubiegłym roku mieliśmy 120 Hz. Wciąż jest to panel AMOLED o jasności maksymalnej 1100 nitów. Pokryto go warstwą ochronną Gorilla Glass Victus. Czytnik linii papilarnych jest w bocznym przycisku. Nie zabrakło też coraz rzadziej stosowanego gniazda mini-jack na słuchawki. Oczywiście głośniki są stereo. Zenfone 10 spełnia normę IP68 czyli bez przeszkód możemy zabierać go na basen podczas wakacyjnych wypadów.

Producent zastosował najnowszy procesor firmy Qualcomm – Snapdragona 8 Gen 2. W najmocniejszej wersji będzie on współpracował aż z 16 GB RAM oraz 512 GB pamięci wbudowanej w najszybszym obecnie standardzie UFS 4.0.

Bateria ma znów 4300 mAh, ale producent po raz pierwszy zastosował ładowanie bezprzewodowe, którego brakowało w zeszłorocznym modelu. Może się ono odbywać z mocą 15W. Ładowanie przewodowe ma moc 30 W, w pudełku znajdziemy odpowiednią ładowarkę. Jest tam też etui do ochrony urządzenia.

Asus obiecuje również lepsze zdjęcia. To za sprawą poprawionego oprogramowania i nowego obiektywu szerokokątnego z większym kątem widzenia. Zestaw wygląda następująco:

obiektyw główny 50 MP, f/1.9, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS;

szeroki kąt 13 MP, f/2.2, 120°, 1/3.06", 1.12µm;

selfie 32 MP, f/2.5, 1/3.2", 0.7µm.

Firma chwali się lepszym trybem portretowym oraz nocnym. Mocnym punktem mają być filmy, to za sprawą 6 stopniowej hybrydowej stabilizacji.

Asus Zenfone 10 – ceny, dostępność

Ceny w Polsce będą wyglądały następująco:

16/512 – 4,499 zł

8/256 – 3,999 zł

8G/128 – 3,799 zł

Dostępne kolory to

8/128 – czarny

8/256 – czarny / biały / zielony / niebieski / czerwony

16/512 – czarny / zielony

Producent przygotował też specjalną promocję: każdy, kto zdecyduje się na zakup wybranych modeli Zenfone 10 w przedsprzedaży, może kupić je taniej nawet o 300zł. Model z 8GB pamięci RAM i 256GB pamięci ROM dostępny będzie w cenie 3799 zł (standardowa cena 3999 zł), natomiast Zenfone 10 z 16GB pamięci RAM i 512GB pamięci ROM dostępny będzie w cenie 4199 zł (standardowa cena 4499 zł). Oferta obowiązuje od 29 czerwca do 22 lipca lub do wyczerpania zapasów.