Urządzenie w naszym kraju sprzedawane będzie w dwóch kolorach: Skyline Blue i Eternal Black, czyli niebieskim i czarnym.

Asus zdecydował się na sporą rewolucję w linii Zenfone. Do tej pory były to kompaktowe smartfony, jedne z ostatnich na rynku o niewielkich rozmiarach. Tym razem mamy do czynienia z ogromnym wręcz urządzeniem. Przekątna ekranu wynosi 6,78 cala, a smartfon jest „bratem bliźniakiem” testowanego ostatnio przez nas Rog Phone 8 Pro(jego recenzję znajdziecie w tym wpisie).

Nie wiadomo, czy Asus pokaże w tym roku mniejszą wersję Zenfona, czy użytkownicy będą się musieli pogodzić z tym, że firma wypisała się z coraz mniej licznej ligi producentów poręcznych telefonów.

Zenfon 11 Ultra w zasadzie jest identyczny jak Rog Phone 8 Pro – zarówno jeżeli chodzi o specyfikację, jak i wygląd. Różnice to m.in. brak świecących diód z tyłu urządzenia, gamingowej wersji oprogramowania w interfejsie czy niższe odświeżanie.

Smartfon pracuje na Snapdragonie 8 Gen 3, ma płaski wyświetlacz AMOLED o odświeżaniu do 144 Hz (ta ostatnia wartość osiągana jest w grach), bateria ma aż 5500 mAh pojemności i można ją naładować zarówno przewodowo z mocą 65 W jak i bezprzewodowo (15W). Telefon jest wodoodporny, spełnia normę IP 68. Ma głośniki stereo i jako jeden z ostatnich na rynku posiada wejście mini jack na słuchawki.

Zestaw aparatów jest identyczny jak w Rog Phone 8 Pro.

obiektyw główny 50 MP, f/1.9, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS;

obiektyw tele 32 MP, f/2.4, 1/3.2", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optyczny zoom;

szeroki kąt 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚;

selfie 32 MP, f/2.5, 22mm, 1/3.2", 0.7µm.

Producent chwali się zastosowaniem AI, czyli sztucznej inteligencji. Większości z funkcji nie ma jeszcze niestety w telefonie i mają zostać udostępnione „później”, w ramach aktualizacji oprogramowania. To:

Funkcja AI Noise Cancellation, oparta na zaawansowanych technikach uczenia maszynowego, zapewnia użytkownikom krystalicznie czystą jakość dźwięku w każdych warunkach – od rozmów telefonicznych czy poprzez komunikatory internetowe, aż po komunikację w trakcie gry.

Funkcja AI Call Translator natychmiast przekształca mowę na tekst i tłumaczy ją na wybrany język. Wykorzystuje przy tym zaawansowane modele AI do rozumienia kontekstu rozmowy

Funkcja AI Wallpaper pozwala na łatwe tworzenie spersonalizowanych tapet, dostosowanych do stylu i osobowości użytkownika, wykorzystując zaledwie kilka prostych poleceń i algorytm AI do generowania unikalnych projektów.

AI Transcript wspierana przez zaawansowane technologie AI, która zapewnia transkrypcję w czasie rzeczywistym podczas korzystania z dyktafonu, zarówno dla nowych nagrań, jak i istniejących już plików audio.

Zenfone 11 umożliwia też wyszukiwanie zdjęć i innych danych w galerii, aplikacjach czy ustawieniach przy użyciu słów kluczowych. Funkcja działa w trybie offline i jest dostępna w wielu językach.