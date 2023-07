Reklama

W ostatnich tygodniach w naszym kraju zadebiutowały: Infinix z całą serią Note 30, realme z modelami 11 Pro i Pro+ i OnePlus z modelem Nord 3. To co je łączy, to klasa – wszystkie lokują się na średniej półce.

W każdym z tych urządzeń producenci zwracają uwagę na cechy, które zazwyczaj mają droższe smartfony. W Infinixach to ładowanie bezprzewodowe, w realme i OnePlus – 200 MP matryca, jaką można znaleźć we flagowych telefonach.

Reklama

Można więc odnieść wrażenie, że firmy doskonale zdają sobie sprawę z rynkowej sytuacji i zamiast sprzedawać najdroższe smartfony, starają się inwestować w bardziej przystępne cenowo smartfony. Zresztą to właśnie one mają największy wpływ na wyniki finansowe firm.

Podobną drogą idzie również HONOR. Firma która musi przypomnieć o sobie Polakom, wprowadza teraz na rynek nie najdroższy flagowiec (choć Magic5 Pro również będzie u nas do kupienia), ale dwa modele ze średniej półki.

HONOR 90

W tym smartfonie, podobnie jak u konkurencji, najważniejsze mają być zdjęcia robione 200 MP matrycą. Zestaw obiektywów wygląda następująco:

główny 200 MP, f/1.9, 1/1.4", 0.56µm, PDAF;

szeroki kąt 12 MP, f/2.2, 112˚, AF;

sensor głębi 2 MP, f/2.4;

selfie 50 MP, f/2.4, 100˚.

Producent nie zdecydował się niestety na zastosowanie optycznej stabilizacji obrazu, co dostajemy u konkurencji. Uwagę za to zwraca matryca do selfie o wyższej niż gdzie indziej rozdzielczości. Firma chwali się również dopracowanym trybem portretowym i filmami wysokiej jakości.

Ekran wykonany w technologii AMOLED ma przekątną 6,7 cala, jasność maksymalną 1600 nitów i może być odświeżany w 120 Hz. Firma zapewnia, że smartfon nie będzie męczyć oczu.

HONOR 90 jest idealnym rozwiązaniem dla dzisiejszego, spragnionego rozrywki, pokolenia, spędzającego długie godziny na przeglądaniu treści na swoich smartfonach. Wyświetlacz obsługuje najwyższą w branży częstotliwość modulacji PWM – 3840 Hz , skutecznie zmniejszając obciążenie oczu użytkowników przy niskich ustawieniach jasności.

Reklama

Procesor to Snapdragon 7 Gen 1 z GPU Adreno 644. Bateria ma 5000 mAh pojemności, naładujemy ją ładowarką o mocy 66W. System to Android 13 z nakładką firmy, HONOR w przeciwieństwie do Huaweia ma dostęp zarówno do 5G jak i usług Google.

Producent nie podał jeszcze polskiej ceny tego telefonu, europejska wynosi 549 euro (8/256 GB) czyli około 2500 zł.

HONOR 90 Lite

Drugi zaprezentowany smartfon ma gorszą specyfikację, ale też niższą cenę. Kosztuje 299 euro czyli około 1350 zł.

Ekran to IPS LCD odświeżany w 90 Hz o przekątnej 6.7 cala. Firma użyła procesor MediaTek Dimensity 6020 (z obsługą 5G). Obiektyw główny ma 100 MP, szeroki kąt 5 MP a selfie 16 MP. Baterię o pojemności 4500 mAh naładujemy z mocą 35W. Dokładne wymiary to 162.9 x 74.5 x 7.5 mm a waga – 179 g.