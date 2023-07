Urządzenie kosztuje 2499 zł. Do 11 lipca trwa przedsprzedaż, bonusem są słuchawki OnePlus Nord Buds 2. Od 12 lipca smartfon będzie dostępny będzie w regularnej sprzedaży, w jednym wariancie pamięciowym: 16+256 GB.

Średnia półka urządzeń OnePlus oferuje to, co klienci lubią najbardziej, czyli dobry stosunek ceny do jakości. Tak też jest w przypadku nowego Norda 3 5G, bo telefon w wielu aspektach „ociera się” o wyższą klasę.

Wyświetlacz to 6,74-calowy Super Fluid AMOLED 120 Hz o gęstości 450 PPI i jasności maksymalnej sięgającej aż 1450 nitów. Współczynnik ekranu do obudowy wynosi 93,5 proc, co sprawia, że OnePlus Nord 3 5G wygląda tak, jakby w ogóle nie miał ramek. Niestety budżetu nie starczyło już na wyższą normę wodoszczelności, tu mamy standardowe dla średniej półki IP54.

Fanów marki ucieszy obecność suwaka powiadomień Alert Slider, dzięki któremu można szybko ustawić profil dźwięku. Dostajemy również głośniki stereo z przetwornikami Dirac i certyfikatem Hi-Res Audio i Dolby Atmos.

Tył pokryty jest szkłem Gorilla Glass 5, rama jest z tworzywa. Urządzenie będzie dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych – błyszczącej zieleni i matowej szarości.

Zastosowany procesor to MediaTek Dimensity 9000 wykonany w 4 nm. Do tego mamy 16 GB pamięci LPDDR5X RAM a producent zapewnia, że w tle może działać aż 44 aplikacji jednocześnie. Pamięć ROM to 256 GB w standardzie UFS 3.1.

Bateria ma pojemność 5000 mAh, można ją naładować 80 W ładowarką SUPERVOOC a od 0 do 100 proc. trwa to zaledwie 30 min. Jednocześnie firma zapewnia o bardzo długiej żywotności ogniwa, które bez straty mocy ma przetrwać do 1600 cykli ładowania co oznacza codzienne ładowanie przez ponad 4 lata.

Zestaw obiektywów prezentuje się następująco:

główny 50 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS;

szeroki kąt 8 MP, f/2.2, 112˚, 1/4", 1.12µm;

makro 2 MP, f/2.4;

selfie 16 MP, f/2.4, 24mm, 1.0µm.

Ciekawostką jest fakt, że główny aparat to taka sama jednostka, jaką znajdziemy we flagowym OnePlus 11.

Bardzo dobrze wygląda polityka aktualizacji w tym modelu. Smartfon ma Androida 13 i dostanie 3 duże aktualizacje systemu oraz 4 lata poprawek bezpieczeństwa. Nakładka to OxygenOS 13.1. Jak zapewnia firma, „cechuje się ona 40-procentową redukcją zużycia energii przez aplikacje i o 15 proc.szybszą instalacją aplikacji niż w OxygenOS 12”.