Huawei Watch Fit Special Edition

Pierwszą nowością jest Huawei Watch Fit Special Edition. To dość tanie jak na tego producenta urządzenie. Kosztuje 399 zł i można je umieścić gdzieś pomiędzy opaską a prostym smartwatchem. Jego zalety to przede wszystkim spory wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,64 cala, wbudowany GPS i bateria, która wg. zapewnień producenta ma zapewnić do 9 dni pracy na jednym ładowaniu. Zegarek obsługuje 101 trybów treningowych i umożliwia monitorowanie m.in. tętna, jakości snu czy poziomu stresu. W aplikacji można przygotować spersonalizowane plany biegowe w oparciu o płeć, wzrost, wagę, tętno, a także intensywność i częstotliwość treningów. Urządzenie jest kompatybilne z systemami Android oraz iOS.

Huawei Watch 4 Pro Blue Edition

Kolejnym zegarkiem jest Huawei Watch 4 Pro Blue Edition. Do tej pory można go było kupić tylko na stronie huawei.pl, teraz urządzenie trafia do regularnej sprzedaży. Oprócz wielu trybów sportowych, czy monitorowania naszego zdrowia smartwatch ma również funkcję eSIM. Dzięki temu można wykonywać i odbierać połączenia czy wysyłać SMS-y i nie trzeba mieć przy sobie smartfona. Zegarek jest świetnie wykonany, ale niestety nie jest tani – kosztuje 2399 zł.

Wyniki sprzedaży

Przy okazji firma pochwaliła się swoimi wynikami. Jak napisała, wg. „danych wiodącej międzynarodowej firmy badawczej (nie wymieniając jednak jej nazwy) za II kwartał 2023 r. Huawei utrzymał pozycję lidera w segmencie produktów core wearables w Polsce pod względem liczby sprzedanych urządzeń”.

Producent miał zwiększyć w tym okresie liczbę sprzedanych urządzeń o 134 proc. Średnio co czwarty (25,8 proc.) inteligentny zegarek sprzedany w Polsce wyprodukowany został przez Huawei. Przełożyło się to na podwojenie wartości sprzedanych przez producenta urządzeń (+106 proc).

Ponadto Huawei podaje, że sprzedaż niedawno wprowadzonych na polski rynek smartwatchy z serii Watch 4 w ciągu pierwszego miesiąca od premiery była o ponad 50 proc. wyższa w porównaniu do rezultatu poprzedniej generacji (serii WATCH 3).