Niestety są to ceny bez akcesoriów. Jeśli ktoś chce zamienić Pada 6 w narzędzie do pracy a nie zabawy, powinien pomyśleć jeszcze o klawiaturze albo rysiku. A one kosztują sporo, bo 499 zł każde. Najtańsze jest etui które dostaniemy za 119 zł.

Xiaomi Pad 6 – specyfikacja

Tablet ma 11-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości WQHD+ (2880 x 1800, 309 PPI). Jasność maksymalna wynosi 550 nitów. Napędza go Snapdragon 870 z grafiką Adreno 650. Dostępne są cztery głośniki wspierane technologią Dolby Atmos. Bateria ma 8840 mAh. Konstrukcja typu unibody jest wykonana ze stopu aluminium z wąską ramką o szerokości 6,51 mm. Waga tabletu to 490 gramów, a stylistyka nawiązuje do smartfonów z flagowej serii 13.

Producent nie zapomniał również o aparatach – ten z tyłu ma 13 MP f/2.2, ten z przodu – 8 MP.

Oprogramowanie to Android 13 z nakładką MIUI. Niestety nie wiadomo, ile aktualizacji systemu otrzyma to urządzenie. Możemy korzystać z dzielenia ekranu albo otwierać dodatkowe aplikacje w wyskakujących oknach, które można potem zminimalizować.

Xiaomi Pad 6 – dodatki

Jeśli ktoś chce myśleć o Padzie 6 jako o narzędziu do pracy, pierwsze kroki powinien skierować w stronę klawiatury, kosztującej 499 zł. Niestety na prezentacji pokazano jedynie wersję bez touchpada, więc będziemy musieli albo podłączyć sobie myszkę, albo jednak korzystać z ekranu, co nie jest najwygodniejszym rozwiązaniem.

Drugim narzędziem jest rysik Smart Pen2, który w zamyśle ma ułatwiać robienie notatek lub „rysowanie w celu zilustrowania kreatywnych pomysłów”. Dzięki przyciskom można szybko wykonać zrzutu ekranu lub przełączać się między funkcjami pisania, malowania i kolorowania w aplikacji Notatki.

Tablet będzie można kupić w sklepach stacjonarnych Xiaomi, na stronie producenta oraz w sieciach z elektroniką.