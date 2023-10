Jun napisał, że wprowadzenie nowego systemu operacyjnego to „historyczny moment” dla firmy i że zadebiutuje on oficjalnie w serii Xiaomi 14. Co ważne, HyperOS będzie dostępny globalnie, czyli na wszystkich smartfonach Xiaomi a nie tylko tych sprzedawanych w Chinach.

Wszystko w jednej sieci

Czym będzie się różnił nowy system od MIUI? Według doniesień prace nad HyperOS trwają od 2017 r. Ma on połączyć wszystkie produkty Xiaomi, w tym smartfony, inteligentne urządzenia domowe i samochody. Ułatwi to użytkownikom ich kontrolowanie i zarządzanie.

Więcej na jego temat zdradził Lei Jun w poście na portalu Weibo. HyperOSma się opierać na „integracji głęboko rozwiniętego Androida i samodzielnie opracowanego systemu Vela, całkowitym przepisaniu podstawowej architektury i przygotowaniu publicznej bazy dla Internetu Rzeczy dla dziesiątek miliardów urządzeń i dziesiątki miliardów połączeń w przyszłości.”

Xiaomi Vela to platforma oprogramowania IoT oparta na wbudowanym systemie operacyjnym typu open source NuttX.

MIUI ma sporo za uszami

W ostatnich latach użytkownicy dość głośno skarżyli się na nakładkę MIUI. Powodów do narzekań było sporo. Jednym z nich były spore opóźnienia w otrzymywaniu powiadomień. Najczęściej było to spowodowane optymalizacją baterii i agresywnym zarządzaniem procesami działającymi w tle.

Irytowały również reklamy w systemie. Kiedyś Xiaomi twierdziło że dzięki temu może zaoferować urządzenia w niższej cenie. Ale teraz ceny są wysokie, a reklamy pozostały. MIUI jest też dość skomplikowane, miejmy więc nadzieję, że przy projektowaniu HyperOS firma zdecydowała się na jego uproszczenie, a przynajmniej na logiczne ułożenie poszczególnych funkcji.

Seria Xiaomi 14

HyperOS zobaczymy na flagowych 14-kach, które zadebiutują jeszcze w tym miesiącu. Oczywiście najpierw w Chinach, na globalną premierą tradycyjnie będziemy musieli chwilę poczekać. Na temat nowych smartfonów wiadomo już dość dużo. Na pewno będą one pracować na najnowszym pocesorze firmy Qualcomm, Snapdragonie 8 Gen 3. Zostanie on zaprezentowany podczas konferencji odbywającej się od 24 do 26 października. Xiaomi najprawdopodobniej pochwali się zastosowaniem tego chipa już 27 października.

Wiadomo, że optykę będzie tuningowała Leica, ekran OLED ma mieć rekordową jasność maksymalną 2800 nitów. Najprawdopodobniej będziemy mieli do czynienia z dwoma wersjami, tak jak w 13-kach, czyli z podstawową 14-ką i większym 14 Pro. Większy model ma dostać w tym roku płaski ekran, a wyspa z aparatami jest kwadratowa, co zdecydowanie upodobni oba urządzenia do iPhonów.

