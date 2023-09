Reklama

Europejską premierę miały dziś również pierwszy smartwatch z systemem Wear OS i opaska Smart Band 8. Wszystkie szczegóły na temat zegarka znajdziecie w tym wpisie. Dziś poznaliśmy ceny, które są bardzo atrakcyjne. Wersja Bluetooth kosztuje 1099 zł, natomiast 4G LTE – 1299 zł. Niestety na możliwość kupna trzeba będzie poczekać – firma ma go wprowadzić „w późniejszym termnie”.

Smart Band 8

Urządzenie zostało zaprezentowane kilka miesięcy temu w Chinach, więc na jego temat wiadomo już wszystko. W skrócie – opaska, która nie nazywa się już oficjalnie Mi Band, znów urosła, dostała zaczepy i nowy pasek, więc w tym względzie bliżej jej do tradycyjnych smartwatchy, ale oczywiście zachowała swój klasyczny już kształt. A Xiaomi podkreśla, że można teraz ją nosić nie tylko na ręce, ale np. w formie breloka na szyi.

Dodatkowo firma pokazała też większy Smart Band 8 Active.

Smart Band 8 będzie kosztować w regularnej sprzedaży 199 zł, a w ofercie promocyjnej do 3 października – 177 zł.

Cenę Smart Band 8 Active ustalono na 119 zł.

Jednak głównymi bohaterami były dwa nowe smartfony.

Xiaomi 13T i 13 T Pro

Linia T stała do tej pory gdzieś pomiędzy bardzo dobrymi smartfonami klasy średniej a flagowcami. Teraz bliżej jej do flagowców, przy zachowaniu tego, co Polacy lubią w tej firmie najbardziej, czyli dobrego stosunku ceny do jakości. A co zniknęło np. w topowych 13-tkach, które cenami zrównały się z flagowcami innych producentów. Optyka obu modeli powstała przy współpracy z fotograficzną firmą Leica. Co ważne, urządzenia otrzymają cztery aktualizacje systemu operacyjnego Android i pięć lat poprawek zabezpieczeń.

Oba modele oferują zestaw trzech aparatów. Główny, o rozdzielczości matrycy 50 MP ma ekwiwalent ogniskowej 24 mm i asferyczny obiektyw 7P, zaprojektowany do rejestrowania większej ilości światła, ułatwiający fotografowanie w szerokim zakresie dynamicznym (HDR). Drugi aparat 50 MP ma teleobiektyw z ekwiwalentem ogniskowej 50 mm. Do tego dostajemy ultraszerokokątny aparat 12 MP z ekwiwalentem ogniskowej 15 mm.

Seria Xiaomi 13T wykorzystuje dwa oryginalne style fotograficzne: Leica Authentic Look i Leica Vibrant Look. Sześć filtrów Leica, w tym dwa nowe Leica Sepia i Leica Blue, zaadaptowanych z trybu filmowego aparatu Leica M-Typ240, pozwala uzyskać wygląd zdjęć jak aparatów tej marki.

Smartfony w trybie Pro mają funkcję indywidualnego modyfikowania ustawień aparatów, która została po raz pierwszy zastosowana w modelu Xiaomi 13 Ultra. Umożliwia ona dostosowanie tonacji, tonalności i tekstury obrazu na etapie wstępnego ustawienia parametrów zdjęcia, zachowując więcej szczegółów i kolorów w przetwarzaniu końcowym. Preferowane ustawienia wstępne można również zapisać, w celu uzyskania osobistego stylu fotograficznego.

Oba urządzenia mają 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED z odświeżaniem do 144 Hz o rozdzielczość 1,5K (2712 x 1220). Jasność wynosi 1200 nitów, ale może być podbita w mocnym świetle nawet do 2600 nitów.

To co różni smartfony to procesory. Xiaomi 13T Pro jest napędzany przez MediaTek Dimensity 9200+. 13T jest wyposażony w mniej wydajny MediaTek Dimensity 8200-Ultra.

Xiaomi 13T Pro obsługuje technologię Xiaomi 120 W HyperCharge, która umożliwia naładowanie w 19 minut. Xiaomi 13T ma słabszą ładowarkę 67 W.

Oba urządzeni spełniają normę IP68, mają również głośniki stereo.

Cena i promocje

Xiaomi 13T Pro jest oferowany w wariancie 12 GB + 512 GB, w cenie 3999 zł. Xiaomi 13T jest dostępny w konfiguracji 8 GB + 256GB i kosztuje 2999 zł.

W promocji na start kupujący Xiaomi 13T Pro otrzymają hulajnogę Mi Electric Scooter Essential (jej regularna cena to 1799 zł).

Na kupujących Xiaomi 13T w pierwszych dniach sprzedaży czeka tablet Redmi Pad 4 GB + 128 GB (regularna cena to 1199 zł).

Promocja rusza 26 września i potrwa do 8 października włącznie lub do wyczerpania zapasów.