Wsparcie to nie było coś, z czego słynęła chińska firma. Użytkownicy kojarzyli ją raczej z dość szybkim zapominaniem o swoich smartfonach. Wygląda jednak na to, że taka polityka, przynajmniej jeśli chodzi o flagową linię, może się zmienić. Firma właśnie poinformowała, że dwa najnowsze modele, które w Europie zostaną zaprezentowane pod koniec września w Berlinie, dostaną cztery duże aktualizacje systemu i 5 lat poprawek bezpieczeństwa.

Tym samym Xiaomi dołącza do Samsunga i OnePusa, które również oferują długie wsparcie. Zwłaszcza koreańska firma może być tu wzorem, bo taka polityka nie dotyczy tylko jej flagowców ale też tańszych smartfonów ze średniej półki. Koreańczycy wyróżniają się również jeśli chodzi o poprawki bezpieczeństwa, które są rozsyłane nie tylko długo, ale i często, bo co miesiąc. Xiaomi w swoich flagowcach wypuszcza je najczęściej co dwa miesiące.

W każdym razie modele 13T i 13T Pro trafią na rynek z Androidem 13, a aktualizacje systemu zakończą się na Androidzie 17. Pierwsza powinna być dość szybko, bo Android 14 zostanie zaprezentowany 4 października, podczas premiery serii Pixel 8 od Google. Będzie to ledwo tydzień po premierze urządzeń Xiaomi. Oficjalną wersję Androida dostaną wtedy użytkownicy Pixeli od modelu 4a w górę. Użytkownicy smartfonów innych firm będą musieli trochę poczekać, w zeszłym roku najszybciej nową wersję systemu dostali właściciele Samsungów.

Co w tym momencie wiadomo o Xiaomi 13T i 13T Pro? Oba mają być napędzane przez procesory firmy MediaTek – w podstawowym to Dimensity 8200 Ultra, w Pro – Dimensity 9200 +. Ekrany AMOLED mają oferować jasność maksymalną na rewelacyjnym poziome 2600 nitów. Aparaty będą sygnowane marką Leica, oba modele oprócz obiektywu głównego i szerokiego kąta będą miały też obiektyw tele.