Reklama

Firma ARC Rynek i Opinia na zlecenie OPPO sprawdziła, jak wygląda nasze fotograficzno-smartfonowe życie.

Dla 79 proc. Polaków ważne jest, żeby smartfon miał wysokiej jakości aparat fotograficzny, natomiast dla 86 proc. intuicyjną obsługę.

Łatwość podczas fotografowania jest szczególnie ważna dla osób w wieku 18-24 lata.

Zaledwie 5 proc. badanych uważa, że ich umiejętności robienia zdjęć są na niskim poziomie. Niemal połowa respondentów wysoko oceniła swoje zdolności w tym zakresie.

Większość użytkowników smartfonów przechowuje swoje zdjęcia w pamięci urządzenia, a nieco ponad 1/3 przegrywa je na kartę pamięci lub dysk laptopa/komputera.

Osoby w wieku 18-24 lata przechowują więcej zdjęć w telefonie od pozostałych badanych grup wiekowych. Niemal 1/4 ma na swoim telefonie ponad 5 000 zdjęć. Wciąż dużo osób, bo 22 proc., wywołuje zdjęcia.

Osoby z grupy wiekowej 18-24 stawiają głównie na robienie zdjęć w orientacji pionowej (66 proc.), zaś bardzo rzadko w orientacji poziomej (5 proc.), co prawdopodobnie wynika z popularności mediów społecznościowych. Aż 18 proc. osób w wieku 35-55 lat robi zdjęcia poziome.

Zdjęcia wykonane smartfonem są częściej wysyłane innym osobom niż publikowane w mediach społecznościowych.

Reklama

Foto tak, wideo nie

Po pierwsze – zdjęcia robimy zdecydowanie częściej niż kręcimy wideo. Co najmniej kilka razy w tygodniu fotografuje 65 proc. ankietowanych, natomiast kręci filmy – 32 proc. Najczęściej przed obiektywem lądują: krajobrazy (67 proc.), zwierzęta (56 proc.), przyroda (52 proc.), rośliny/kwiaty (45 proc.) i dzieci (49 proc.). Chętnie robione są również zdjęcia grupowe (45 proc.).

Młodzi w pionie, starsi w poziomie

Ponad połowa badanych (57 proc.) zazwyczaj trzyma urządzenie w orientacji pionowej, a tylko 15 proc. poziomej. Natomiast 27 proc. – równie często pionowo co poziomo. Warto zauważyć, że osoby z grupy wiekowej 18-24 stawiają głównie na robienie zdjęć pionowych (66 proc.). Spowodowane jest to ich aktywnością w socjal mediach, promujących ten format. Im pytani byli starsi, tym częściej deklarowali robienie zdjęć w poziomie.

Chcemy mieć dobry aparat

Dla większości Polaków ważne jest posiadanie wysokiej jakości aparatu fotograficznego w smartfonie. Wiąże się to z tym, że bardzo wysoko oceniamy swoje umiejętności. Niemal połowa uważa, że potrafi robić zdjęcia na zaawansowanym poziomie (45 proc.). Co ciekawe, każda z grup wiekowych oceniła się w bardzo zbliżony sposób – tylko nieco lepiej młodsze pokolenie (18-24 lata).

Kluczowa jest ilość obiektywów. Zdaniem ankietowanych im jest ich więcej tym jakość zdjęć lepsza. Tak uważa 57 proc. Jednak ponad połowa przebadanych (63 proc.) ma trudności z wymienieniem nazw obiektywów spotykanych w aparatach smartfonów. Funkcje aparatów są ważne, ale i tak najczęściej większość korzysta z trybu automatycznego. Jednym z chętniej używanych trybów jest tryb portretowy, natomiast tryb nocny jest ważniejszy dla młodych ludzi – w wieku 18-24 lata, niż dla pozostałych grup.

Ważna jest intuicyjna obsługa

Aż 86 proc. użytkowników uważa, że łatwość tworzenia ładnych zdjęć jest kluczowa. Co ciekawe, najwięcej osób, które tak twierdzą oceniło swój poziom jako zaawansowany (53 proc.). Dla młodszego pokolenia (18-24 lata) łatwość podczas fotografowania jest ważniejsza niż dla pozostałych przebadanych grup.

Ile jesteśmy w stanie wydać?

Średnia kwota, jaką jesteśmy skłonni wydać na smartfon z dobrym aparatem, to 2 742 zł. Więcej zapłaciłyby osoby w wieku 25-34 lata (średnio 3 047 zł) oraz osoby, które wysoko oceniają swój poziom umiejętności (średnio 3 105 zł). Od 3 600 zł do 4 200 zł na telefon wydałoby tylko 7 proc. badanych, natomiast od 4 300 zł do 4 900 zł – 4 proc.