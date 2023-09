Reklama

W promocji do 1 października TECNO za symboliczną złotówkę dorzuca słuchawki TRUE 1, kosztujące 399 zł.

Smartfon POVA 5 Pro 5G

Producent określa ten model jako średnią półkę z „gamingowym zacięciem”.Smartfon jest napędzany procesorem MediaTek Dimensity 6080 5G, ma 8 GB RAM (z możliwością wirtualnego rozszerzenia o kolejne 8 GB) i 256 GB pamięci wbudowanej. Jest też szybkie ładowanie Ultra Charge o mocy 68 W, specjalnie opracowana komora parowa do odprowadzania ciepła i wyświetlacz IPS LCD FHD+ ze 120 Hz odświeżaniem.

Znakiem szczególnym urządzenia są plecki w których umieszczono szereg diod LED. Jak pisze producent:

9-kolorowa interaktywna konstrukcja RGB oferuje szereg dynamicznych efektów wizualnych dla różnych trybów, ustawień i powiadomień. Od uruchomienia telefonu, przez połączenia przychodzące, niski poziom baterii, do akcji w grze. Podczas odbierania połączeń synchronizuje się z częstotliwością wibracji dzwonka, tworząc cykliczny efekt migania, a podczas ładowania pokazuje wyraźne kolory odpowiadające aktualnemu poziomowi baterii.

Ciekawie wygląda technologia Smart 5G 2.0. Algorytm rozpoznaje scenariusze użytkowania i analizuje środowisko sieciowe, aby w razie potrzeby inteligentnie przełączać się między 4G i 5G w celu oszczędzania baterii.

Drugim oryginalnym rozwiązaniem jest Battery Lab 3.0. Smartfon dostosowuje strategie oszczędzania energii do różnych scenariuszy. Funkcja Bypass Charge omija ogniwo i bezpośrednio zasila płytę główną, gdy bateria jest w pełni naładowana, co pozwala utrzymać niską temperaturę telefonu i wydłużyć jego żywotność, co przyda się szczególnie w trakcie grania. System monitorowania portu ładowania ostrzega użytkownika o obecności tam płynów lub ciał obcych. A technologia STS Secure Battery zapobiega niebezpiecznym zwarciom wewnętrznym.

Słuchawki TRUE 1 i SONIC 1

Producent pokazał również słuchawki – droższe TECNO TRUE 1 kosztujące 399 zł oraz tańsze TECNO SONIC 1 w cenie 199 zł.

TRUE 1 wyróżniają się adaptacyjną redukcją szumów ANC do 42 dB oraz zestawem 6 mikrofonów. Zapewniają 45 godzin czasu pracy na baterii (z etui ładującym). Samo etui też jest ciekawe, wykonano je z aksamitnego, niezwykle przyjemnego w dotyku materiału, a otwiera się je oryginalnie – rozsuwając wieczko kciukiem.

Z kolei SONIC 1 to dokanałowe słuchawki z przełącznikiem free switch, który pozwala na szybką i wygodną wymianę magnetycznych dousznych końcówek. Wytrzymują nawet do 50 godzin (z etui ładującym) i korzystają z najnowszego Bluetooth 5.3.