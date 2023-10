Urządzenie w testowanej przez nas wersji 8/256 startowało na początku wakacji z ceną 999 zł. Po nieco ponad dwóch miesiącach można go już dostać o 200 zł taniej. I biorąc pod uwagę jego możliwości, zdecydowanie jest to bardziej adekwatna kwota.

Zacznijmy jednak od przedstawienia producenta, bo w naszym kraju jest on od niedawna a Tecno Spark 10 Pro to pierwszy jego smartfon, jaki wpadł w moje ręce. Więcejo marce pisałem w tym tekście. W skrócie – to chińska firma należąca do Transsion Holdings, czyli ma tego samego właściciela co Infinix. Co ciekawe swoją działalność prowadzi nie w Chinach a w Afryce, a Transsion Holdings jest tam liderem na rynku. Obie marki od niedawna rozpoczęły podbój innych kontynentów, do Europy wchodzą powoli, na razie Tecno dostępne jest w Polsce i Czechach.

Sprzedawane u nas urządzenia to typowe budżetowce jeśli chodzi o specyfikację. Ale na pewno wyróżniają się wyglądem, czego dowodem jest opisywany dziś Spark 10 Pro.

Tecno Spark 10 Pro – specyfikacja

wymiary: 168.4 x 76.2 x 8.4 mm

waga: 190 g

budowa: tył i rama – tworzywo

wyświetlacz: 6.8 cala, IPS LCD, 1080 x 2460 pikseli, 396 PPI, odświeżanie do 90Hz

procesor: Mediatek Helio G88 (12nm), Mali-G52, 8GB RAM, 256GB ROM, eMMC 5.1

obiektywy:

główny 50 MP, f/1.6, PDAF;

sensor głębi 0.08 MP;

selfie 32 MP.

bateria 5000 mAh, ładowanie 18W

Tecno Spark 10 Pro – budowa

Smartfon w testowanej wersji ma tył wykonany z „eko skóry” czyli z tworzywa. Które jest przyjemne w dotyku, nie brudzi się a dodatkowo producent podzielił je na dwie części – czarną z poprzecznymi wyżłobieniami i białą – gdzie umieszczono bardzo niewiele wystającą wyspę z obiektywem(ami). Co wygląda bardzo ładnie, ciekawie i jest praktyczne. W pudełku znajdziemy przeźroczyste etui, ale ja biorąc pod uwagę budowę i wielkość urządzenia, nie zakładałem go już na telefon.

Rama jest z tworzywa, na dole mamy wejście mini-jack na słuchawki, USB-C i pojedynczy, dość donośny głośnik z raczej płaskim dźwiękiem.

Prawy bok to miejsce na czytnik linii papilarnych i dwa przyciski do regulacji głośności. Czytnik działa sprawnie i robi to co ma robić. Telefon można odblokować również twarzą, teoretycznie mamy opcję wybudzania ekranu po podniesieniu ale w praktyce nie działa ona idealnie.

Na lewym boku umieszczono slot na dwie karty SIM plus dodatkowy na kartę pamięci.

W sumie budowa jest ok, a tył – jak dla mnie – po prostu ładny.

Tecno Spark 10 Pro – ekran

Wyświetlacz jest bardzo duży, ma 6.8 cala. Wykonano go w technologii IPS LCD, co w klasie budżetowej jest normą, na plus trzeba mu zaliczyć odświeżanie do 90 Hz. Ale mam do niego dwa poważne zastrzeżenia. Po pierwsze jasność maksymalna jest niska (producent nie podaje jej wartości). A po drugie – fatalnie działa automatyczne jej dostosowanie. Z nim miałem wrażenie że ekran cały czas jest ciemny i nawet w pomieszczeniu musiałem podciągać suwak by coś widzieć. Więc w końcu zrezygnowałem z automatu, ustawiłem wszystko „na maksa” i miałem względny spokój. Względny – bo od czasu do czasu nie wiedzieć czemu ekran i tak przygasał, po czym sam się rozjaśniał zamiast trzymać stałą wartość.

Nie mamy Always on Display, ale producent sprytnie wykorzystał diodę doświetlającą selfie z przodu ekranu. Możemy np. ustawić by ta świeciła się, gdy ktoś do nas dzwoni.

Dostajemy też przyklejoną na start folię ochronną. Kamerka do selfie umieszczona jest centralnie.

Tecno Spark 10 Pro – działanie

Tu też szału nie będzie. Procesor to Mediatek Helio G88, więc teoretycznie dla tej klasy urządzenia jest ok. Do tego mamy 8 GB RAM który można powiększyć wirtualnie o kolejne 8 GB. Ale wąskim gardłem jest użyta tu pamięć – nie UFS ale eMMC. Przez co ściąganie jakichś programów, aplikacji czy np. filmów trwa bardzo, bardzo długo. Zresztą podczas ich otwierania czy scrollowania stron również nie jest najszybciej, mimo 90 Hz trafiają się spore zacięcia. Więc używanie tego urządzenia wymaga jednak odrobiny cierpliwości.

Na szczęście nie zauważyłem problemów z nawigowaniem, działaniem NFC, również jakość rozmów była dobra. Więc w podstawowych zastosowaniach wszystko jest w porządku.

Tecno Spark 10 Pro – oprogramowanie

Smartfon działa na Androidzie 13 z nakładką HiOS. Jest ona bardzo rozbudowana i prawdopodobnie to ona odpowiada za to, że procesor czasem „nie wyrabia”.Mamy w niej np. Asystenta AI w którym możemy ustawić przypomnienie o porze snu, alarmy dla podróżnych, uzyskać informacje o statusie lotu, pogodzie w miejscu docelowym czy ustawić przypomnienie o spłacie raty kredytu. Jest też MOL czyli „zaawansowany asystent tłumaczenia”, ochrona przed podglądaniem przyciemniająca ekran, Socjal Turbo czyli zmiana głosu podczas połączenia głosowego czy wideo, upiększanie wyglądu, tworzenia własnych naklejek. Różnych funkcji jest bardzo dużo a osobiście nie sądzę by dla użytkowników smartfonów klasy budżetowej były to rzeczy istotne. Ale to ja, producent najwyraźniej uważa inaczej.

Do tego dostajemy całą masę aplikacji, których najprawdopodobniej nigdy nie użyjemy. A co gorsze – nie ma możliwości ich odinstalowania.

Nie jestem również fanem rozbudowanego gestu ściągania górnej belki. Powiadomienia mamy tylko z lewej strony, w środku jest wyszukiwarka, a po prawej – ustawienia.

Generalnie obawiam się, że jeśli ze względu na niską cenę na smartfon skusi się osoba starsza, może się w nim nie odnaleźć. Tym bardziej, że nie ma trybu prostego (albo ja, mimo długich poszukiwań, nie znalazłem go w gąszczu różnych opcji).

Tecno Spark 10 Pro – zdjęcia, filmy

Zestaw obiektywów jest podstawowy i podobna jest jakość zdjęć. Choć w teorii przysłona 50 MP obiektywu jest jasna, bo ma wartość 1.6, to jednak zdjęcia w porównaniu do innych, niewiele droższych smartfonów, wychodzą raczej ciemne. Gdy mamy kontrastową sytuację (słońce plus cień), aparat ma problemy z wydobyciem szczegółów, HDR w automacie działa bardzo opornie. W prostszych scenariuszach jest lepiej, więc od czasu do czasu można ustrzelić całkiem przyjemnie wyglądającą fotkę. Nieźle wypada tryb portretowy ładnie rozmywając tło, a największym zaskoczeniem był dla mnie tryb nocny – zdjęcia były rozjaśnione i wyostrzone, z zachowaniem dość dużej ilości szczegółów.

Niestety wiele dobrego nie da się powiedzieć o filmach. Można je nagrać w rozdzielczości 2K, FHD i HD z obu oczek, ale brak jakiejkolwiek stabilizacji powoduje, że wszystko bardzo nieprzyjemnie się trzęsie. Więc lepiej podczas nagrania stać a nie chodzić.

Tecno Spark 10 Pro – bateria

5000 mAh to dużo, przy mało wymagającym procesorze i ciemnym ekranie starcza to średnio na dwa dni używania. Niestety długo trwa również ładowanie. Można to robić z maksymalną mocą 18W, więc mała ładowarka musi być podłączona około dwóch godzin by naładować urządzenie do pełna.

Tecno Spark 10 Pro – podsumowanie

To pierwszy smartfon tej marki jaki miałem w swoich rękach. Budżetowy, więc nie można mieć wobec niego wygórowanych wymagań. Jednak osobiście dysponując kwotą 800 zł szukałbym czegoś innego. Złej jakości wyświetlacz skutecznie psuje wrażenia z używania, a oprogramowanie też nie pomaga.

Ale – żeby nie było tak źle. Pamiętam pierwszy smartfon bratniego Infinixa jaki miałem w swoich rękach ponad rok temu i tam było jeszcze gorzej. A po roku Infinix bardzo się poprawił i tegoroczne modele są dużo lepsze – choćby pod względem oprogramowania. Porównując Sparka 10 Pro do tamtego modelu Infinixa –Tecno ma zdecydowanie lepszą pozycję startową. Pozostaje mieć nadzieję, że w kolejnych urządzeniach poprawione zostanie to, co można w tej klasie poprawić. Czyli oprogramowanie, tłumaczenie (bo trafiają się jeszcze miejsca z językiem angielskim). I przy dobrych cenach już będzie dużo lepiej.

Na pewno sporym plusem Tecno jest też… zespół. Firmie udało się w Polsce zgromadzić grupę ludzi z doświadczeniem, którzy na smartfonowym biznesie znają się bardzo dobrze. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć im by centrala dostarczyła im teraz dobry produkt. I o resztę już się nie martwię.