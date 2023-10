Kto liczył na kolejny udany smartfon z linii FE, mocno się rozczaruje. Producent na razie nie planuje wprowadzania najnowszego modelu na nasz rynek. Pierwszy model – czyli S20 FE cieszył się wielkim powodzeniem, bo oferował doskonały stosunek jakości do ceny. Niestety S23 FE nie zagości w naszym kraju. Czy jest czego żałować? Wszystko zależy od ceny, ale ponieważ procesor to niezbyt udany Exynos 2200 – może lepiej, że nie zobaczymy go na sklepowych półkach.

Na pozostałe nowości będziemy mogli się już skusić.

Galaxy Tab S9 FE ma wymiary 165,8 x 254,3 x 6,5 mm, waży 523 g (Wi-Fi) i 524 g (5G). Galaxy Tab S9 FE+ ma rozmiary 185,4 x 285,4 mm, waży 627 g (Wi-Fi) i 628 g (5G).

S9 FE ma ekran 10,9 cala (2304 x 1440), S9 FE+ 12,4 cala (2560 x 1600), w obydwu to matryca IPS z odświeżaniem do 90 Hz.

Producent użył procesor Exynos 1380 z grafiką Mali-G68. W Tab S9 FE jego pracę wspiera 6 GB lub 8 GB RAM, pamięć na pliki to 128 lub 256 GB. Model z plusem ma wersje 8/128 GB oraz 12/256 GB.

Jest 5G, norma IP 68 i głośniki stereo.

Galaxy Tab S9 FE ma aparat 8MP, ten z przodu ma 12 MP. Bardziej rozbudowany zestaw ma wariant z plusem: z tyłu są dwa oczka po 8 MP – główne i szeroki kąt, z przodu jest 12 MP.

Baterie mają odpowiednio 8000 mAh i 10 090 mAh.

Słuchawki mają funkcję ANC i mogą grać nawet do 8,5 h a jeśli liczyć możliwość ładowania z etui – do 30 h. Obsługują Bluetooth 5.2 i kodeki AAC, SBC i SSC.

Słuchawki kosztują 109 euro, ceny tabletów startują od 449 euro. Polskie ceny poznamy 11 października, kiedy to rozpocznie się sprzedaż urządzeń w naszym kraju.