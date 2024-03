Chińska marka coraz lepiej radzi sobie na świecie. Firma należy do holdingu Transsion, który ma też w swoim portfolio drugą markę działającą od niedawna w naszym kraju – Tecno. Globalne wyniki Transsion są coraz lepsze – bo jest to już piąty pod względem dostaw na rynek producent smartfonów z 9 proc. udziałem. Przed nim są tylko Samsung, Apple, Xiaomi i OPPO.

Firma zapowiedziała właśnie premierę nowej serii – NOTE 40 i pochwaliła się wykorzystaniem w niej autorskiego procesora. Ale oczywiście nie będzie on odpowiadał za pracę całego urządzenia a jedynie obsługę ładowania.

Cheetah X1, bo tak nazywa się ta jednostka, jak deklaruje producent, zapewni: „możliwość ładowania przewodowego do 100 W, ładowania bezprzewodowego, przewodowego i bezprzewodowego ładowania zwrotnego, ładowania obejściowego, inteligentnego ładowania nocą, ładowania w temperaturach do -20°C oraz wieloprotokołowego”.

Infinix chwali się również przedłużenie współpracy z marką JBL, należącą do HARMAN. To oznacza że na urządzeniach znajdziemy jego logo. Czy pójdzie za tym jakość dźwięku stereo – to dopiero się okaże, w serii NOTE 30 nie stała ona na najwyższym poziomie.

Jak zapewnia jednak Weiqi Nie, dyrektor ds. produktów w Infinix: w serii NOTE 40 skupiliśmy się na optymalizacji struktury głośników i komponentów, integrując zaawansowaną technologię Sound by JBL z wydajnym sprzętem, aby zapewnić użytkownikom bardziej wciągające i doskonałe wrażenia dźwiękowe.