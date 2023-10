Najnowsze dane firmy badawczej Counterpoint Research nie pozostawiają złudzeń co do tego, którzy producenci wręcz dominują w ujęciu globalnym. W zestawieniu nie znalazła się żadna chińska firma. Pierwsze cztery miejsca zajmują produkty Apple – to iPhone 14, 14 Pro Max, 14 Pro i 13. Kolejne miejsca należą do Samsunga, w zestawieniu znajdziemy urządzenia popularnej też i w Polsce – np. Galaxy A14, A54, A34 czy flagowy S23 Ultra.

Wg. danych Counterpoint udział Apple w pierwszej dziesiątce smartfonów w drugim kwartale 2023 r. nieznacznie spadł, ale wciąż pozostaje dwucyfrowy. Podstawowy model iPhone'a (czyli 14 i 13, dane dotyczą okresu przed wprowadzeniem serii 15) odnotowuje wzrost udziału rok do roku w Ameryce Północnej i Europie. Z kolei droższa linia Pro ma ogromne wzrosty udziału w Azji i Europie.

Seria A Samsunga jest szczególnie popularna w Azji i Ameryce Łacińskiej; te dwa regiony odpowiadały za prawie 60 proc. całej sprzedaży smartfonów z serii A w drugim kwartale 2023 r.

Z kolei przedstawiciel flagowców, czyli Galaxy S23 Ultra, sprzedaje się najlepiej w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej. Łącznie te dwa regiony odpowiadały za prawie dwie trzecie światowej sprzedaży tego modelu.

Generalnie sprzedaż smartfonów na świecie spada. W drugim kwartale, w porównaniu do analogicznego okresu w zeszłym roku, na rynek trafiło o 7,8 procent mniej tych urządzeń. Z prognozy Counterpoint Research wynika, że w tym roku sprzedaż będzie mniejsza o 6 proc. i wyniesie 1,15 miliarda sztuk. Jeśli te prognozy się sprawdzą, będzie to najniższy wynik od dekady.

