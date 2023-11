Wiadomość podał portal Android Authority. Wynikało z niej, że firma nie będzie sprzedawać swoich urządzeń w wybranych krajach, „aby dostosować ofertę sprzętu do regionalnej dostępności Pixela”.

Fitbit został kupiony przez Google w 2021 r. za 2,1 mld dolarów. Firma zajmowała się produkcją smartwatchy i opasek o „zacięciu” sportowym, charakteryzujących się rozbudowanymi możliwościami monitorowania naszej aktywności i zdrowia.

Rok później Google wydał swojego pierwszego Pixel Watch razem z serią nowych smartfonów. W tym roku pokazała się już druga odsłona tych zegarków. W pracach nad oprogramowaniem brał udział zespół pracujący wcześniej przy Fitbitach, a zegarki Googla wykorzystują wiele znanych z nich rozwiązań i technologii.

Teoretycznie więc wycofanie marki z niektórych rynków mogłoby być logicznym posunięciem, tak by jej urządzenia nie konkurowały ze smartwatchami Google. Tyle, że np. w Polsce firma wciąż nie wprowadziła do oficjalnej dystrybucji ani smartfonów Pixel, ani zegarków, u nas więc nie miałoby to najmniejszego sensu.

Poprosiliśmy więc agencję PR zajmującą się obsługą Fitbit o wyjaśnienie całej sytuacji. W odpowiedzi otrzymaliśmy oficjalny komunikat z którego wynika, że i owszem, Fitbit znika z Polski, ale chodzi o jego stronę internetową. A urządzenia firmy wciąż będzie można kupić w naszym kraju. Oto jego treść:

„Urządzenia Fitbit nadal można kupić w Polsce. Wprowadzone przez nas zmiany dotyczą wyłącznie lokalnej witryny cyfrowej Fitbit i stanowią część ciągłej integracji marki na niektórych rynkach. Klienci w tych regionach nadal będą mieli dostęp do obsługi klienta Fitbit, a gwarancje i aktualizacje oprogramowania/bezpieczeństwa również będą honorowane”.

Po wpisaniu adresu fitbit.com z rozszerzeniem pl. jesteśmy odsyłani na stronę supportu Google, na którym znajdziemy następującą informację:

Nie sprzedajemy już produktów Fitbit w wybranych krajach — ale nie martw się! Będziemy nadal wspierać Ciebie i urządzenia, które obecnie posiadasz, udostępniając aktualizacje oprogramowania, aktualizacje zabezpieczeń, realizację gwarancji i dostęp do obsługi klienta. Dotyczy to witryny obsługującej następujące kraje: Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Polska, Portugalia, Rumunia i Słowacja.

Dla wyjaśnienia – w Polsce oficjalna sprzedaż urządzeń Fitbit zawsze była realizowana przez stronę fitbitsklep.pl, która oczywiście nadal działa i można tam dokonać zakupu dowolnej opaski, w tym najnowszej Charge 6.

Wygląda więc na to, że z punktu widzenia polskiego klienta nie zmienia się… nic. A nasz kraj został doczepiony do całego zamieszania przy okazji zmiany funkcjonowania witryny i sklepu internetowego Fitbit.com.