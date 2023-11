Jak wynika z raportu UCE RESEARCH i Grupy Offerista, na zakupy chcemy wydać między 400-500 zł, najbardziej interesują nas obniżki rzędu 50-60 proc. Rok temu to było odpowiednio 300-400 zł i 40-50 proc. Co ciekawe rabaty powyżej 70 proc. nie budzą zbyt dużego zainteresowania, a eksperci tłumaczą to brakiem zaufania do sklepów.

Firmy oczywiście rozciągają „czarny piątek” więc na korzystne oferty można trafić zarówno przed nim jak i po nim. Coraz większą popularnością cieszy się również Cyber Monday, kiedy to najlepszych okazji należy szukać nie w sklepach stacjonarnych, ale w Internecie.

Co ważne, dzięki obowiązującej od niedawna dyrektywie Omnibus, sprzedawca musi podać najniższą cenę urządzenia w okresie 30 dni. Dzięki temu nie powinno dochodzić do sytuacji, gdy sprzedający najpierw sztucznie zawyżał cenę, by potem ją obniżyć w ramach promocji, tak by kupujący miał wrażenie, że trafia mu się doskonała okazja.

Aby ułatwić znalezienie najkorzystniejszej oferty, zebraliśmy w tym wpisie najciekawsze technologiczne okazje na jakie można natrafić z okazji Black Friday.

Xiaomi

Chińska firma obniżyła ceny wielu urządzeń. Jeśli ktoś ma ochotę na zakup smartfona w korzystnej cenie – atrakcyjnie wygląda promocja modelu POCO F4 GT. Urządzenie kosztowało 2899 zł, teraz można je dostać za 1888 zł co oznacza, że zaoszczędzimy ponad tysiąc zł.

Sporo zaoszczędzimy również kupując model Redmi Note 11 Pro. Smartfon kosztował 1599 zł, teraz dostaniemy go za 999 zł co oznacza że w naszej kieszeni zostaje równo 600 zł.

W przypadku innych smartfonów różnice w cenach nie są już tak duże – sięgają zazwyczaj 200-300 zł.

Dość korzystnie wygląda też zakup hulajnogi – model Mi Electric Scooter Pro 2 kosztował 2799 zł, na Blkack Friday kupimy go o 600 złotych taniej.

Pełną listę promocji znajdziecie pod tym adresem.

Samsung

Najkorzystniej wygląda oferta na zeszłoroczny flagowy model Galaxy S22 Ultra. Jego regularna cena to 5899 zł. Ale z okazji Black Friday producent zdecydował się przecenić go aż o 2200 zł – trzeba więc zapłacić 3699 zł. Trzeba jednak wziąć pod uwagę że na promocji mamy wariant podstawowy 8/128 w czarnej wersji kolorystycznej. Mimo to okazja jest doskonałą, bo to wciąż jeden z najlepszych na rynku smartfonów pod względem fotografii, w dodatku Samsung zapewnia długie wsparcie swoich urządzeń, więc za stosunkowo niewielkie pieniądze możemy zostać posiadaczami flagowca który starczy nam na lata.

Drugą ciekawą promocję jest ta na model A53 5G. W tym przypadku zamiast 2099 zł zapłacimy o 700 zł mniej – czyli 1399 zł. Ten telefon to bardzo przyzwoity średniak z bardzo ładnym ekranem i dobrym działaniem.

Pod tym adresem znajdziecie wszystkie promocje przygotowane przez producenta.

Huawei

Chiński producent również przyszykował kilka atrakcyjnych przecen. Najkorzystniej wygląda ta na laptop MateBook 14 2021. Zamiast 4999 zł trzeba zapłacić 3149 zł, co oznacza że oszczędzamy 1850 zł. Nieźle prezentuje się też cena modelu MateBook D 15 2022. Zamiast 3799 zł wynosi 2599 zł – taniej o 1200 zł.

A jeśli kogoś nie odstrasza brak usług Google na smartfonie, może kupić P60 Pro za 4999 zł, czyli o 1300 zł taniej niż wynosi cena regularna. Urządzenie pomimo swoich ograniczeń broni się na pewno doskonałymi możliwościami foto.

Pełną listę promocji znajdziecie tu.

Realme

Ten producent nie zdecydował się na jakieś spektakularne obniżki. Standardowo wynoszą one od kilku do kilkunastu procent. W tym zestawieniu najkorzystniej wypadają modele C55 i realme 10 – tańsze o 300 zł, oraz budżetowy C35, tańszy o 350 zł i C31 tańszy o 400 zł.

Infinix

Wciąż dość świeża na polskim rynku firma przygotowała również kilka ciekawych propozycji. Najlepiej wygląda chyba promocja na model Note 30 Pro. W zestawie z ładowarką bezprzewodową 15 W można go teraz kupić za 999 zł, przy cenie regularnej wynoszącej 1399 zł. Nasz test tego telefonu przeczytacie tu, a pod tym adresem znajdziecie promocje na inne urządzenia tego producenta.

Promocje w sieciach komórkowych

W Orange znajdziecie np. Xiaomi 12 za 1899 zł, co oznacza zniżkę 1244 zł. Składanego Galaxy Z Fold 4 kupimy tysiąc złotych taniej, ale tu cena wciąż jest wysoka – zamiast 8999 zł płacimy 7999 zł. Pełną listę promocji znajdziecie pod tym adresem.

W T-mobile taniej kupimy Samsunga A34 5G – zamiast 1749 płacimy 1449 zł. Jest też sporo obniżek na zakup urządzenia z abonamentem, wszystkie można znaleźć tu.

Z kolei Plus ma z okazji Black Friday raty 0 proc. oraz obniżone ceny smartfonów. Udany model motorola edge 40 jest tańszy o 900 zł, edge 40 Pro – 700 zł, a flagowy Samsung Galaxy S23 Ultra – 800 zł. Wszystkie promocja są do znalezienia na tej stronie.

Spore zniżki są również w Play, ale tu musimy kupić smartfon z abonamentem. Realme 11 Pro 5G zamiast 1799 zł kosztuje teraz 899 zł a do tego zniżka za abonament to 20 zł (65 zamiast 85). Redmi note 12 Pro jest tańszy aż o tysiąc zł (999 zł) przy abonamencie 65 zł, a za Samsunga Galaxy S22 musimy dać 1999 zł zamiast 3999 zł (abonament 65 zł).