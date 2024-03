Sytuacja jest bardzo dziwna i nie wiadomo czy to sklepy się pospieszyły, czy producent trochę spóźnił. W każdym razie ewidentnie coś nie zagrało, bo to co miało być tajemnicą do momentu premiery, tajemnicą już nie jest – a chodzi oczywiście o ceny obu urządzeń. Specyfikacja jest znana od jakiegoś czasu, bo oba modele zadebiutowały wcześniej na chińskim rynku.

Przechodząc więc do meritum.

Model realme 12 Pro kosztuje 1999 zł. Smartfon jest napędzany Snapdragonem 6 Gen 1, ma 12 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej oraz baterię o pojemności 5000 mAh. Sprzedawany jest w dwóch kolorach: beżowym i niebieskim.

Model realme 12 Pro+ kosztuje 2499 zł. Wyższą cenę tłumaczy lepszy procesor – to Snapdragon 7s Gen 2, większa pojemność pamięci wbudowanej – 512 GB oraz lepszy zestaw obiektywów. Producent wyposażył go w 64 MP teleobiektyw z 3x przybliżeniem optycznym. Obiektyw główny ma 50 MP (tak jak w tańszym modelu), oba mają również 8 MP szeroki kąt.

Różnice zobaczymy też w obiektywie selfie – w tańszym telefonie ma on 16 MP, w droższym – 32 MP.

Z zewnątrz oba realme są praktycznie nie do odróżnienia. Mają identyczne, zaokrąglone na boki wyświetlacze AMOLED o przekątnej 6.7 cala i 120 Hz odświeżaniu, identycznie wygląda również okrągła wyspa z oczkami aparatów. Tył jest wykonany z bardzo ładnie wyglądającego tworzywa, które świetnie leży w dłoni.