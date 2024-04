Seria S23 na całym świecie miała jeden i ten sam procesor – wydajny Snapdragon 8 Gen 2. Wiadomo więc było, że nie będzie on miał żadnych problemów z mocą obliczeniową potrzebną do obsługi AI. Z S22 było nieco inaczej, bo tu mamy podział na procesory Qualcoma i Exynosy Samsunga. I właśnie mocy tych drugich dotyczyły obawy, choć nadzieję dawało to, że w S24 również w dwóch modelach mamy Exynosa (co prawda nowszego) i wszystkie funkcje AI działają na nich idealnie.

Na stronie koreańskiego forum Samsunga pojawił się właśnie wpis, z którego dowiadujemy się, jakie starsze urządzenia dostaną AI. I okazuje się, że na niektóre funkcje związane ze sztuczną inteligencją załapią się nawet modele z serii S21. A linia S22 dostanie w zasadzie identyczne funkcje jak S24 i S23. Jedyną różnicą będzie brak Instant Slow-mo – to funkcja pozwalająca na uzyskanie w dowolnym momencie zwolnionego tempa w nagranym przez nas filmie.

AI trafi na: Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ oraz Galaxy Tab S8 Ultra.

Urządzenia z serii S21 dostaną bardzo wygodną opcję Circle to serach czyli zakreślenia na zdjęciu wybranego obiektu w celu wyszukania ofert zakupu bądź podobnych produktów.

Spekuluje się, że Samsung chce dostarczyć teraz AI do jak największej liczby urządzeń, bo w przyszłości (najprawdopodobniej od 2026 r.) będzie je udostępniać użytkownikom w formie płatnego abonamentu.

W tym momencie udogodnienia AI obejmują m.in. asystenta pisania (zmienia styl wiadomości), tłumaczenie na żywo, podsumowanie artykułów, zakreśl aby wyszukać, czy zaawansowaną edycję zdjęć.

Aktualizację One UI 6.1 otrzymali już właściciele serii Galaxy S23, S23 FE, Z Fold5, Z Flip5 i Tab S9. Na S22 trafi ona w maju, ale najpierw dotyczyć to będzie koreańskiego rynku, Europa będzie musiała najprawdopodobniej poczekań nieco dłużej.

źródło