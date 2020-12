"SIE przez cały czas dąży do tego, aby zapewnić klientom wysoki poziom satysfakcji. W związku z tym oferujemy zwrot pieniędzy wszystkim graczom, którzy kupili Cyberpunk 2077 w PlayStation Store. SIE usuwa też grę Cyberpunk 2077 z PlayStation Store aż do odwołania" - czytamy w komunikacie na stronie Playstation. Firma tłumaczy, że gdy tylko potwierdzi, że gracz kupił grę w sklepie i została ona przypisana do jego konta, to zacznie "przetwarzać zwrot pieniędzy". Dodaje tylko, że powrót środków na konto może potrwać, "w zależności od metody płatności i instytucji finansowej". Gra na PS4 będzie więc dostępna tylko w wersji pudełkowej w sklepach.

To efekt skarg graczy na fatalną wersję gry na konsole. O ile na PC mamy do czynienia z mniejszą ilością błędów i fantastyczną grafiką, to na pS4 i Xbox One gra wygląda i działa fatalnie. CDP przyznało się zaś, że do reklam i materiaów przedpremierowych nie użyło oryginalnych materiałów graficznych z wersji na PS4.

Początkowo polski wydawca obiecywał szybką możliwość zwrotu gry. Potem jednak, na czacie z inwestorami powiedziano, że odzyskanie pieniędzy będzie możliwe tylko zgodnie z polityką cenową sklepów Sony i Microsoft. Sklep japońskiego koncernu najpierw nie chciał - zgodnie ze swoją polityką - przyjmować zwrotów, teraz jednak sytuacja się zmieniła. Jeśli podobnie zareaguje Microsoft, to CD Projekt będzie miał poważne problemy, zwłaszcza, że łatki usprawniające działanie gry na konsolach mają pojawić się dopiero w styczniu i lutym, a uaktualnienie gry do możliwości graficznych PS5 i XSX będzie za minimum pół roku.