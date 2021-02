Premiera Mass Effect: Legendary Edition ma mieć miejsce 14 maja tego roku. Pakiet składa się z trzech części (Andromeda nie zostanie odświeżona) wraz z 40 dodatkami - co jednak oznacza, że tanio nie będzie. W przedsprzedaży wersja PC kosztuje 269 złotych.

Co się zmieni?

Jak zapowiada EA, grafika została podrasowana do tekstur 4k Ultra HD. A to nie wszystkie zmiany - m.in. w części pierwszej zmieni się mechanika - ma nie być ograniczeń w wyposażeniu drużyny w broń, poprawiono czasy ładowania, AI zespołu itp. Gra dostępna będzie na PC, Xbox One Series X, Xbox Series X, PS4 Pro i PS5. Posiadacze podstawowych wersji Xbox i PS4 będą musieli obejść się smakiem. W wersji PC twórcy gry obiecują m.in wsparcie dla monitorów o proporcji 21:9.