Firma Koch Media ujawniła dziś swoją nową markę wydawniczą dla wyjątkowych gier: Prime Matter. Marka ta ma za zadanie dostarczać wspaniałych, wciągających gier od zróżnicowanych studiów developerskich z całego świata.

Nowa marka zajmie się bogatym portfolio nowych tytułów w wielu gatunkach, a także niektórych uznanych marek, jak np. tych od Warhorse Studios. Ulokowana w centrali Koch Media w Monachium, Prime Matter jest mieszanką doświadczonych weteranów branży i świeżych entuzjastów, współtworzących niesamowity i zróżnicowany zespół ekspertów.

Oto nowe gry Prime Matter

Dzisiejszy start Prime Matter to również, a może wręcz przede wszystkim, wiele nowych tytułów, którymi zajmie się marka, przygotowywanych przez zróżnicowane studia z całego świata:

Payday 3 od Starbreeze Studios (Szwecja) - najnowsza część emocjonującej strzelanki kooperacyjnej z perspektywy pierwszej osoby, osadzonej w klimatach rodem z Hollywood, pozwalającej graczom na wcielenie się w światowej klasy zawodowego przestępcę, dołączającego do legendarnego gangu PAYDAY i uczącego się skutecznych napadów.

Crossfire: Legion - Smilegate i Prime Matter łączą siły w wydawaniu RTSa kanadyjskiego studia Blackbird Interactive pod tytułem Crossfire: Legion. Świat Crossfire to idealne miejsce i tło dla gry z gatunku RTS, dzięki swojemu unikalnemu podejściu do futurystycznych wojen światowych i walczących ze sobą frakcji.

Nowa gra z serii Painkiller - tak, legendarna marka Painkiller powraca! Więcej informacji już wkrótce!

King’s Bounty II od studia 1C Entertainment (Rosja) - doskonale zapowiadająca się kontynuacja kultowej gry, która swego czasu zredefiniowała gatunek strategii RPG.

Scars Above od studia Mad Head Games (Serbia) - przygodówka akcji w klimatach mrocznego sci-fi, opowiadająca o samotnym protagoniście, który musi przetrwać w nieprzyjaznym świecie pełnym koszmarów.

Codename Final Form (tytuł roboczy) od polskiego studia Reikon Games, to ekscytująca, futurystyczna strzelanka z perspektywy pierwszej osoby, gdzie gracz wciela się w rolę cybernetycznej Walkirii, która ratuje ludzkość przed zagładą.

Gungrave G.O.R.E to stylowa strzelanka z perspektywy trzeciej osoby od południowokoreańskiego studia IGGYMOB. Gracz wcieli się w Grave’a, powstałego z martwych strzelca i twardziela, który kosi tłumy przeciwników w krwawym strumieniu nabojów.

Dolmen - stworzony przez brazylijskie Massive Work Studio. Dolmen to przerażające RPG akcji, łączące futurystyczne sci-fi z lovecraftowskim horrorem.

The Last Oricru od studia GoldKnights (Czechy) - RPG akcji z perspektywy trzeciej osoby, osadzone w unikalnym klimacie średniowiecza połączonego ze sci-fi. W tej grze każda decyzja wpływa na fabułę. Możemy związać się z jedną z frakcji... by ją potem zdradzić. Do tego gra będzie pełna ciężkiej i trudnej walki, wygląda więc jak połączenie Gothic z wszystkimi soulslike

Echoes Of The End (tytuł roboczy) od islandzkiego studia Myrkur Games - fabularna, jednoosobowa przygodówka akcji w unikalnym świecie fantasy, opowiadająca o Ryn, która poszukuje swojego celu.

The Chant (tytuł roboczy) - stworzony przez kanadyjskie studio Brass Token atmosferyczny thriller psychologiczny z perspektywy trzeciej osoby.

Encased od rosyjskiego studia Dark Crystal Games to klasyczne RPG, gdzie gracz odkrywa sekrety pozaziemskiej cywilizacji. W zależności od wyboru klasy i pochodzenia postaci, gracz zaczyna przygodę w różnych strefach dziwnej kopuły. Inaczej potoczy się przygoda naukowca, żołnierza... a jeszcze inaczej złodzieja czy kogoś bez żadnych umiejętności.

Oficjalnie zapowiedziane Kingdom Come: Deliverance w wersji na Nintendo Switch opracowywane przez Warhore Studios (Czechy) we współpracy z Saber Interactive.



Poza wymienionymi, również już istniejące gry studiów dotychczas współpracujących z Koch Media zostaną opublikowane pod nową marką. Niektóe przykłady to:

Całkowicie nowa, nienazwana jeszcze, gra od Warhorse Studios

Outward kanadyjskiego Nine Dots Studio, zmierzający na aktualną generację konsol

Mount and Blade II: Bannerlord tureckiego Taleworlds zmierzający na konsole



Czym jest Koch Media?

Działalność wydawnicza, marketing oraz dystrybucja grupy obejmują Europę, Amerykę, Australię i Azję. Koch Media ma ponad 25-letnie doświadczenie w branży mediów cyfrowych i jest wiodącym światowym partnerem wydawniczym. Strategią Koch Media Group jest posiadanie wielu marek wydawniczych, takich jak Deep Silver, Milestone, Vertigo Games i Ravenscourt, które publikują gry na konsole, PC i VR we wszystkich kanałach sprzedaży fizycznej oraz cyfrowej.

Dodatkowo, jako globalny partner wydawniczy, Koch Media nawiązał długoterminową międzynarodową współpracę z licznymi wydawcami gier, takimi jak Activision Blizzard, Bethesda, Capcom, CI Games, Giants Software, Kalypso, Koei Tecmo, Konami, Paradox, Sega, SNK, Square Enix, Techland, Tripwire, Warner Bros i wieloma innymi. Główna siedziba firmy mieści się w Höfen w Austrii, a siedziba wydawnicza w Monachium w Niemczech. Poza nimi Koch Media ma też lokalne jednostki wydawnicze w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Szwecji, Holandii, Austrii, Szwajcarii, Polsce, Australii, Stanach Zjednoczonych, a także Japonii i Hongkongu.

Do Koch Media Group należy dziewięć studiów tworzących gry: Deep Silver Volition (Champaign w USA), Deep Silver Dambuster Studios (Nottingham w Wielkiej Brytanii), Deep Silver Fishlabs (Hamburg w Niemczech), Warhorse Studios (Praga w Czechach), Milestone (Mediolan we Włoszech), Voxler (Paryż we Francji), Flying Wild Hog (Warszawa, Rzeszów i Kraków w Polsce), Free Radical Design (Nottingham w Wielkiej Brytanii), oraz Vertigo Games (Rotterdam w Holandii). Ponadto Koch Media Group współpracuje z wieloma niezależnymi studiami na całym świecie.

Częścią Koch Media Group jest również Koch Films, niezależny europejski dystrybutor filmów prowadzący działalność głównie w Niemczech, Szwajcarii, Austrii i Włoszech jako dystrybutor filmów oraz seriali kinowych i telewizyjnych, zarówno online jak i fizycznie. Do Koch Media Group należy także Gaya Entertainment, wiodący sprzedawca gadżetów kolekcjonerskich z gier wideo, z siedzibą w Monachium w Niemczech oraz Quality Assurance Facility w Ołomuńcu w Czechach. Koch Media jest spółką należącą do Grupy Embracer.