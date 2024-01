Bethesda i MachineGames zdecydowały się, by "Indiana Jones i wielki krąg" był grą FPP. To - jak twierdzą twórcy - ma sprawić, by lepiej wczuć się w naszą postać i być jak prawdziwy archeolog. Będą na nas czekać zagadki i pułapki. W grze ma też pojawić się słynny bicz głównego bohatera.

Reklama

"Indiana Jones i wielki krąg". Data premiery

Gra ma pokazać się jeszcze w tym roku na pecetach i Xbox (posiadacze Playstation będą musieli obejść się smakiem) i - jak zapewnia Microsoft - od pierwszego dnia dostępna będzie w abonamencie GamePass.

Reklama

"Indiana Jones i wielki krąg". Fragmenty rozgrywki

Bethesda pokazała też fragmenty rozgrywki z polskim dubbingiem. Oto nagranie