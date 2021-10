Sony pokazało krótki, trzyminutowy filmik, na którym pokazano równo fragmenty walk, niektóre elementy fabuły i zademonstrowało dubbing w nowej odsłonię God of War, czyli Ragnarok. Możemy usłyszeć zarówno głos Kratosa, jak i jego syna Atreusa, Mimira i mrocznych krasnoludów. Trzeba przyznać, że choć nie brzmią one tak dobrze, jak oryginalni aktorzy, to "nie ma wstydu" i polska wersja, dla ludzi, którzy nie znają dobrze angielskiego, nie będzie koszmarem. ALe jak to wyszło w ostatecznej wersji przekonamy się w przyszłym roku, gdy Ragnarok trafi na PS4 i PS5.

