CD Projekt RED poinformował na Twitterze, że uwzględniając sugestie programistów, łatki do obu gier zostały opóźnione. Patch z ulepszoną grafiką i poprawkami błędów, który ma wykorzystać wszystkie możliwości S5 i XSX do Cyberpunka 2077 pojawi się dopiero w pierwszym kwartale 2022. Z kolei łatka do Wiedźmina 3 pojawi się dopiero w drugim kwartale przyszłego roku. Nie wiadomo też, czy to koniec opóźnień - pamiętamy, jak były przecież przekładane kolejne daty wydania CP2077.

Opóźnione łatki będą w lepszym stanie?

Z jednej strony gracze będą wściekli, że muszą tyle czekać na to, żeby nowe konsole wreszcie pokazały pełną moc w tych grach, Z drugiej strony, biorąc pod uwagę jak wyglądał Cyberpunk 2077 w dniu premiery na PS4 i XOX, to może lepiej, że tym razem CDP Red posłucha się swoich twórców, jedna wpadka z premierą i grą pełną błędów wystarczy,