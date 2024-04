Cilian Murphy, jak podaje serwis KitGuru.net, ma wystąpić w nadchodzącej strzelance Ubisoft - Far Cry 7. Według przecieków, skoro seria dawała duży nacisk na to, by główni przeciwnicy i złoczyńcy byli świetnie odtworzeni (stąd choćby Giancarlo Esposito jako dyktator w Far Cry 6), to Murphy też pojawi się w grze jako wróg naszego bohatera.

Co jeszcze wiadomo o grze?

Co jeszcze wynika z przecieków o Far Cry 7? Podobno na ukończenie gry dostaniemy 72 godziny. Pojawią się też nowe umiejętności głównej postaci, jak choćby brutalne przesłuchiwanie pojmanych wrogów.