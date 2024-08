Heroes of Might and Magic: Olden Era ma być tym wszystkim za co fani "hirołsów" pokochali tę serię. Same założenia rozgrywki się nie zmieniają. Dalej podróżujemy naszym bohaterem po mapie, zbierając skarby, walcząc z potworami i zdobywając oraz rozbudowując miasta. Walki zaś będą toczyć się w trybie turowym. Oczywiście w grze zobaczymy wszystkie uwielbiane frakcje - tak, nieumarli też będą.

Reklama