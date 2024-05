Gracze wściekli się, że Microsoft zwolnił utalentowanych producentów gier z firmy Bethesda. Jak pisze serwis "Eurogamer" szybko znaleźli sposób, by odegrać się na szefie Xboxa.

Ataki atomówkami

Dlatego też na dom Phila Spencera w Fallout 76 (produkcie Bethesdy) codziennie spadają bomby atomowe. To ataki symboliczne, które po pierwsze wiele krzywdy Spencerowi nie zrobią (bo opcję ataków przez innych graczy można wyłączyć), a samo promieniowanie szybko postaci nie zabija, do tego pewnie wkrótce ustaną, bo stworzenie atomówki w grze wymaga czasu i zasobów. Niemniej jednak powinno to pokazać menedżerowi Microsoftu, co ludzie myślą i jego pomysłach.