Trwają prace nad grąAkademia Pana Kleksa Producentem projektu zostało Raccoons Studio, które jest częścią grupy BeardedBrothers.Games. Firma została założona w 2018 roku przez Dariusza i Łukasza Skrzypkowskich. Zespół pracowała przy ponad 50 produkcjach, takich jak Frozenheim, Disco Elysium, Sniper 2, House Flipper, czy Car Mechanic Simulator. Produkcję gry wspiera A.P. SPED Spółka Jawna.

Naszą filozofią jest tworzenie gier i produktów rozrywkowych o wciągającej rozgrywce i wysokiej regrywalności. Nie mamy wątpliwości, że Akademia Pana Kleksa jest doskonałym wyborem i bazą do stworzenia sprzedażowego hitu - do takiego IP chce się powracać, czego dowodem są m.in. liczne odwiedzane wystawy dedykowane Panu Kleksowi, czy filmowe adaptacje książki. Czujemy się wyróżnieni, że to właśnie my możemy tworzyć nową odsłonę popularnego Uniwersum – mówi Łukasz Skrzypkowski, prezes Raccoons Studio S.A.

Właścicielem IP Akademii Pana Kleksa jest Open Mind Production. Na czele firmy stoją Tomasz Wardyn, i Maciej Kawulski producenci filmu Akademia Pana Kleksa oraz Grzegorz Pietraszewski, twórca Bajki Pana Kleksa – pierwszego w Polsce Centrum Kultury, Nauki i Zabawy dla dzieci w Katowicach oraz założyciel audiowizualnych wystaw Kleks. Magia Kina.

Kleks Academy - akcja gry rozegra się w tytułowej Akademii

Akcja gryKleks Academyrozegra się w rozbudowanym świecie, który składa się z różnych zakamarków tytułowej szkoły – od tajemniczych laboratoriów i kolorowych sal lekcyjnych, po rozległe ogrody i surrealistyczne światy baśni dostępne przez magiczne drzwi. Od dnia premiery gra będzie dostępna w trybie wieloosobowym. Gracz będzie mógł zwiedzać grę poprzez wykorzystanie magicznych przedmiotów i mocy wyobraźni. Ważnym elementem projektu będzie eksploracja – użytkownik będzie mógł zbierać porozrzucane po poziomach sekrety i artefakty, które odblokują dodatkowe umiejętności oraz fragmenty fabuły.

Kleks Academy odpowiedzią na Hogwarts Legacy

- Jako wielki fan Akademii Pana Kleksa, który od wielu lat pracuje nad popularyzacją tego IP, ogromnie się cieszę, że powstaje kolejny - zupełnie nowy element fantastycznego Uniwersum. Jestem zachwycony, że już niedługo magiczny świat znany z powieści Jana Brzechwy dotrze do przedstawicieli kilku pokoleń i zaoferuje im wciągającą i emocjonującą rozgrywkę - mówi Grzegorz Pietraszewski, IP Director oraz koproducent filmu Akademia Pana Kleksa w reżyserii Macieja Kawulskiego.

Gra, która powstaje będzie połączeniem przygody i akcji. Wizualnie zaoferuje realistyczny acz baśniowy styl inspirowany filmową i literacką estetyką Akademii Pana Kleksa - nie zabraknie pełni kolorów i surrealistycznych krajobrazów. Osobiście przypomina mi trochę Hogwarts Legacy, które stało się prawdziwym bestsellerem w świecie gier - podsumowuje.