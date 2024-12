Na co warto czekać w 2025? Oto lista gier, na które trzeba zwrócić uwagę i które mogą się okazać prawdziwymi hitami.

1) Kingdom Come: Deliverance 2 - 4 lutego pokaże się produkt czeskiego studia, będący symulatorem średniowiecznego rycerza. Akcja gry dziać się będzie w XV wieku w Czechach. A twórcy obiecują, oprócz realistycznego systemu walki, że nasze postępowanie w grze będzie miało rzeczywisty wpływ na zachowanie innych postaci oraz na fabułę rozgrywki.

2) Cywilizacja VII - tej gry przedstawiać za bardzo nie trzeba. Po raz kolejny wcielimy się w przywódcę jednej z cywilizacji świata i poprowadzimy naszych podwładnych do podporządkowania sobie świata i wyruszenia w kosmos... ewentualnie skończymy na śmietniku historii. Ta gra ukaże się nie tylko na pecetach, ale także na konsolach Sony, Microsoftu i na... Switchu. Premiera już 11 lutego.

3) Assassin's Creed: Shadow - to kolejna odsłona gry akcji, opowiadającej o walce między templariuszami a asasynami. Tym razem część ta wzbudza spore kontrowersje bo, o ile trafiamy do średniowiecznej Japonii czasów Nobunagi, o tyle wybór głównej postaci rozwścieczył graczy z Dalekiego Wschodu (i nie tylko). W średniowicznej Japonii jednym z dwójki bohaterów będzie bowiem czarnoskóry wojownik, Yasuke. Premiera gry ma mieć miejsce 14 lutego.

4) Avowed - to gra, umieszczona w świecie fantasy, opracowana przez Obsidian. Gra będzie połączeniem akcji z elementami RPG, bo - jak w przypadku Outer Worlds - NPC mają reagować na nasze zachowania, a dialogi będą uzależnione od statystyk naszej postaci. W Avowed będziemy mogli zagrać od 18 lutego.

Te gry nie maja wyznaczonej dokładnej daty premiery

5) Death Stranding 2 - Sam Porter Bridges znów będzie listonoszem w świecie postapokaliptycznym. Będziemy więc znó∑ mierzyć się głównie z przeszkodami terenowymi i warunkami klimatycznymi, choć nie zabraknie też pokręconej mitologii i koszmarów z zaświatów, które dalej będą zagrażać światu. Ta gra nie ma jeszcze określonej daty wydania.

6) Doom: Dark Ages.- Co tu opisywać, w to trzeba będzie zagrać. Tym razem będziemy przerabiać demony na mielonkę w czasach średniowiecza. Raczej można więc będzie zapomnieć o pile mechanicznej i wiernej śrutówce... na pewno jednak środków zgładzenia hordy potworów nam nie będzie brakować.

7) Ghost of Yotei - to druga część Ghost of Tsushima czyli gry akcji, umieszczonej w średniowiecznej Japonii. Tym razem jednak nie wcielimy się znów w Jina Sakai. Nasza bohaterka żyć będzie w czasach późniejszych, gdy wielkie rody walczyły o władzę, a walka ta zakończyła się kilkusetletnim okresem szogunatu rodu Tokugawów.

8) Grand Theft Auto VI - są duże szanse, że "symulator bandziora" pojawi się na konsolach jeszcze w tym roku. Gra ma oferować rewelacyjną jakość grafiki, olbrzymi teren do zbadania... a do tego wszystko to, co w serii GTA, czyli pełno kontrowersji, przemocy, seksu i radości z bycia bandziorem.