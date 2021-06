Ratchet&Clank:Rift Apart to prawdziwy pokaz mocy PS5 [ZDJĘCIA]

8 Insomniac wyciągnęło z PS5 po prostu wszystko. Widać to na postaciach - od futra Ratcheta czy Rivet, przez doskonałe animacje świata i kolejne równoległe wszechświaty. To trudno opisać nawet screenshotami z gry - to trzeba zobaczyć samemu na dobrym telewizorze - ja korzystałem z testowego 8K Q950R Samsung. Kolory i ich nasycenie są fantastyczne. Po prostu to najładniejsza obecnie gra na PS5