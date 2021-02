Serii Tekken graczom nie trzeba przedstawiać. To jedna z najstarszych i najbardziej kultowych bijatyk na komputerach i konsolach. Do najnowszej, siódmej odsłony, trafi do niej nowa postać. To... polska premier, która zamierza walczyć z Heihachim Mishimą w "imieniu wszystkich obywateli". Zobaczcie WIDEO.

