Od 2 do 8 sierpnia, gracze na Steam mogą korzystać z ograniczonych czasowo promocji, w tym darmowych rocznicowych DLC do flagowych gier studia Wargaming. Będą też specjalne rocznicowe paczki w World of Tanks i World of Warships.

Same paczki to nie wszystko

W grach studia Wargaming pojawią się też rocznicowe wydarzenia, w których można będzie dostać flagi, emblematy, malowanie pancerza, dni premium itp.