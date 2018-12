Z okazji zbliżającego się okresu prezentowego dla wszystkich zainteresowanych dostępne są wyjątkowe oferty na zestawy z PlayStation VR: PlayStation VR Mega Pack w wyjątkowej cenie od 999zł oraz PlayStation VR Starter Pack z dodatkową grą AstroBot: Rescure Mission od 899zł. Oferta obowiązuje do 23 grudnia, a produkty są dostępne u wybranych partnerów handlowych.

Pakiet PS VR Mega Pack jest dostępny wcenie zaczynającej się od 999zł. To całkowicie nowy zestaw zawierający wszystko, co potrzebne do rozpoczęcia przygód w wirtualnej rzeczywistościi. W skład pakietu wchodzą gogle PlayStation VR, PlayStation Camera oraz 5 gier ASTRO BOT Rescue Mission™, WipEout™ Omega Collection, The Elder Scrolls V: Skyrim VR, DOOM VFR i pięć przygód PlayStation VR Worlds. Z kolei tańszy zestaw także ma wszystko, co niezbędne do uruchomienia systemu VR, dostajemy w nim tylko jednak ASTRO BOT i VR Worlds.