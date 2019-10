Nie wiadomo, jaka będzie cena urządzenia, ani kiedy faktycznie trafi do sklepu. Jak donosi portal CNet, nawet jeszcze nie działa ekran nowego, składanego prototypu TCL. Pewne jest jednak, że chińska firma może tym produktem zaskoczyć rynek. Telefon bowiem - w przeciwieństwie do Huawei Mate X czy Samsung Galaxy Fold - ma trzy składane panele. To oczywiście sprawia, że gdy trzymamy go w kieszeni, to jest grubszy od starych pierwszych smartfonów.

Projekt smartfonu TCL / Materiały prasowe

Gdy jednak go rozłożymy, to 10-calowy wygląda interesująco. Niestety, inżynierom TCL nie udało się ani stworzyć giętkiego szkła, które chroniłoby wyświetlacz. Nie znaleźli też sposobu, by zamaskować szpary między rozłożonymi częściami.