Prototyp smartfonu firmy Cyrcle nie zachwyca podzespołami, ani rozmiarami ekranu. Wyświetlacz ma przekątną niewiele ponad 3", do tego rozdzielczość to zaledwie 800x800 pikseli - pisze CNet. Pod maską znajdziemy 2GB RAM i 16GB pamięci oraz dwa aparaty o matrycy 13MP. CO ciekawe, telefon będzie miał dwa złącza minijack, by można było się podzielić ze znajomym muzyką. Rysują się na horyzoncie także problemy z aplikacjami - nie będą się bowiem wyświetlać w pełnym, okrągłym oknie, a pokażą się w prostokątnym, tradycyjnym oknie.

Firma zapewnia jednak, że słabe parametry, jej produkt zrównoważy wygodą korzystania - ma bowiem idealnie leżeć w dłoni.

Mimo słabych parametrów, za smartfon trzeba będzie sporo zapłacić - ma kosztować 700 dolarów (około 2800 złotych), czyli tyle, ile kosztują dobre, klasyczne telefony z Androidem..