Microsoft wyciągnął rękę do niepełnosprawnych graczy, tworząc specjalny kontroler do konsoli Xbox. Co jednak, gdy ktoś z problemami motorycznymi chce pograć na innej konsoli? W przypadku Avy Steel z pomocą przyszedł jej ojciec. Chciał, by córka mogła grać na Nintendo Switch w Zeldę, którą to grę pokochała. Ze względu jednak na chorobę, nie była w stanie odpowiednio kontrolować postaci. Rory - jak podaje lokalna rozgłośnia Kanał 103 z wyspy Jersey - postanowił przebudować kontroler Microsoft. Praca się udała, Ava jest teraz w stanie grać, a film z uśmiechniętą dziewczynką bije rekordy oglądalności.

Pomysł Rory'ego zwrócił uwagę wiceszefa działu Xbox Phila Spencera oraz ludzi z Logitech. Zwrócili się więc do niego, by pracować z nim nad ulepszeniem jego urządzenie i wprowadzić je do sprzedaży. Mężczyzna zgodził się na tę propozycję. Chcę, żeby mój pomysł był na tyle nieskomplikowany, by mógł go używać każdy. Współpraca z tymi firmami [Logitech i Microsoft - red.] wywiera na mnie nacisk, by ten kontroler wyglądał lepiej. Ciekawe, dokąd mnie to zaprowadzi - powiedział rozgłośni Rory