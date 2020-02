Rodzina Samsungów S220 ma zostać pokazana w przyszłym tygodniu w Nowym Jorku. Tymczasem firma Eiger - producent akcesoriów do smartfonów - potwierdza plotki krążące po sieci, dotyczące wyglądu nowych telefonów. Do sprzedaży wprowadziła już bowiem szkła ochronne i futerały do nowej serii. Można więc sprawdzić dokładnie rozmiar telefonu oraz wygląd jego przedniej strony i rozkładu aparatów z tyłu serii S20.

