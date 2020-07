S62 Pro to telefon do zadań specjalnych. Ostatni tak bogato wyposażony model firma wypuściła dwa lata temu. Teraz producent postanowił odświeżyć urządzenie.

Telefon spełnia wszelkie możliwe normy wytrzymałości, jest odporny na upadki z niemal 2 metrów, konstrukcja jest specjalnie zabezpieczona, S62 Pro spełnia normy IP 68 i amerykański standard wojskowy Mil Spec 810H.

Najważniejsza jednak jest najnowsza technologia Thermal by FLIR. Czujnik termowizyjny FLIR Lepton 3.5 i nowa aplikacja MyFLIR Pro, oferują czterokrotny wzrost rozdzielczości obrazów termicznych i nowy zestaw funkcji.

Smartfon jest napędzany procesorem ze średniej/niższej półki, Snapdragonem 660, do pomocy ma 6 GB RAM, pamięć wbudowana to 128 GB. Jest NFC, czujnik jakości powietrza, radio FM, laserowy pomiar odległości. Aparaty są dwa, 12 MP główny i 8 MP do selfie. Bateria ma pojemność 4000 mAh. Telefon kosztuje 649 euro, dokładna cena w Polsce nie jest jeszcze znana.