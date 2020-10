iPhone 12 Pro i Pro Max mają pod maską najnowszy procesor Apple - sześciordzeniowy A14 Bionic, wykonany w technologii 5nm - co ma przełożyć się na większą energooszczędność i lepszą moc. Oba telefony wykonano z nierdzewnej stali, a nie z aluminium, jak zeszłoroczne modele. Dostępne zaś będą w kolorach grafitu, stali, złota - będzie też model niebieski. Telefony nie mają też "gorilla glass" - w zamian za to oferują "ceramiczną tarczę", która ma oferować cztery razy lepsze bezpieczeństwo ekranu podczas upadku niż poprzednie modele. Powiększono też ekran. Model Max ma teraz wyświetlacz o przekątnej 6,7"

Reklama

Choć układ aparatów z tyłu jest podobny do ubiegłorocznego, to wszystko ma działać lepiej - dostajemy 12MP telefoto z 2,5x optycznym zoomem, szerokokątny obiektyw z przesłoną f 1/6 i nowy system optycznej stabilizacji. Do tego matryca ma być o 47 proc. większa od tej z iP11 Max, co przekłada się - według zapowiedzi - na lepszą jakość zdjęć przy kiepskim świetle.

Największą jednak nowością jest moduł 5G. Apple zapewnia, że sprawdzono działanie sieci w 30 krajach i nowy iPhone działał bez problemu.

Zmian doczekał się także iPhone 12. On także dostał wyświetlacz z "tarczą ceramiczną" w technologii OLED i wsparciem HDR. Pod maską też tkwi A14. Jeśli chodzi o aparaty, to iP12 ma dwa - główny o matrycy 12MP oraz szerokokątny o identycznej rozdzielczości. Z kolei przednia kamera dostała tryb nocny. Podobnie jak w modelu Pro, także i "zwykła" 12 ma wbudowany modem 5G

Najciekawszym wydaje się jednak model "mini", którego do tej pory Apple nie miało. Choć mniejszy od iPhone'a SE ma jednak większą przekątną ekranu - 5,4". Do tego - tym razem - nie wsadzono pod maskę gorszych podzespołów. Mini ma taki sam procesor, jak reszta rodziny. Wyposażono go zaś w te same aparaty, co nieco większy iPhone 12. Apple chwali się, że mini to najlżejszy i najmniejszy smartfon z modułem 5G.