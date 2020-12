"Digital Foundry", czyli dział portalu Eurogamer, zajmujący się techniczną analizą gier, nie ma dobrych opinii o jakości technicznej "Cyberpunka 2077". Redaktorzy piszą nie tylko o "zwykłych" błędach, jak brakujące tekstury, postaci, które mówią, nie poruszając ustami, "lewitujące" samochody itp. Największym zarzutem jest fatalna optymalizacja gry na starsze konsole. Zwykła PS4 nie jest w stanie nawet pociągnąć 30 klatek w rozdzielczości FullHD. Rozdzielczość gry spada miejscami do 720p, a liczba klatek na sekundę nie potrafi przekroczyć 20. Podczas pościgów samochodowych czy strzelanin, gra nie potrafi działać płynnie, co stwarza poważne problemy. Widać to wyraźnie na wideo, analizującym rozgrywkę.

Cyberpunk 2077 na Xbox One z problemami

Także IGN opisuje sprawę, pokazując z kolei wersję rozgrywki z Xbox One X. Choć wygląda to lepiej, niż na PS4, to tu także pojawiają się problemy z grafiką.

Skarżą się też zwykli gracze

Ludzie pokazują też w sieci non stop problemy z grafiką i stabilnym działaniem na konsolach.

Problemy także na PS5 i XSX

Z kolei na PS5 i na Xbox Series X, na których gra działa w trybie kompatybilności wstecznej pojawiają się problemy z HDR, który nie daje odpowiedniej czerni, a eksperci radzą, by tę funkcje graficzną całkowicie wyłączyć. Brytyjski serwis HDVTest nagrał wideo, pokazujące, jak poważne problemy mają nowe konsole z jakością obrazu.

Skąd biorą się te problemy? Z jednej strony to efekt faktycznych błędów, w projektowaniu gry. Z drugiej zaś strony nie zapominajmy, że zarówno PS4, jak i Xbox one mają bardzo słabe procesory i układy graficzne, które nie radzą już sobie z najnowszymi grami - warto wspomnieć, że nawet Watch Dogs Legion miał problemy z płynnym działaniem na mojej PS4. Dlatego też gra, z którą nie radzą sobie w pełni najmocniejsze pecety, ma na takich układach poważne problemy.

CDP obiecuje poprawki

Ekipa CDP zapewnia w sieci, że wie o tych wszystkich problemach i będzie starać się teraz to wszystko załatać. O ile jednak faktyczne błędy w grafice powinny być naprawione w miarę szybko, o tyle sama optymalizacja rozgrywki wiele się nie zmieni. Widać, że CP2077 to gra, pisana na nowe konsole i najmocniejsze pecety (choć na patch, dodający wszystkie next-genowe funkcje, trzeba będzie poczekać kilka miesięcy). "Podchodzimy pokornie do faktu, że aż tylu z was wsparło naszą grę przed premierą [chodzi o 8 milionów kopii w przedsprzedaży - red.]. Podróż dopiero się zaczęła i ciężko pracujemy nad poprawkami gry" - czytamy we wpisie CDP na Twitterze.