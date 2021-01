Najnowsze rozwiązania D-Link opracował mając na uwadze optymalizację domowych ekosystemów sieciowych oraz wsparcie użytkowników w dostosowaniu się do nowych warunków. Mają one zapewnić niezawodne i bezpieczne połączenia urządzeń w gospodarstwach domowych na całym świecie – jak też wesprzeć zdalną pracę, uczenie się oraz spędzanie wolnego czasu.

W kategorii rozwiązań 2,5 gigabitowych oraz urządzeń zapewniających połączenia przewodowe, D-Link prezentuje najnowszy Adapter USB-C na 2,5G Ethernet (DUB-E250) i wielogigabitowy niezarządzalny przełącznik (DMS-106XT). Kolejne propozycje to technologie dla systemów Inteligentnego Domu - zewnętrzna obrotowa kamera 2K (DCS-8635LH), karta sieciowa Wi-Fi 6 USB 3.0 AX1800 (DWA-X1850), mobilny hotspot 5G Wi-Fi 6 (DWR-2101) oraz router WiFi 5G AC2600 (DWR-978)

Adapter USB-C na 2,5G Ethernet (DUB-E250)

Adapter DUB-E250, zdobywca wyróżnienia CES 2021 Innovation Award, to najmniejszy dostępny na rynku adapter 2,5G Ethernet USB-C. 2,5-krotne zwiększenie przepustowości gigabitowych połączeń Ethernet rozwiązuje problem wąskiego gardła w połączeniach sieciowych. Przystępna cenowo przejściówka, prosta w użyciu i w pełni kompatybilna z obecnie używanymi urządzeniami sieciowymi.

Wielogigabitowy niezarządzalny przełącznik (DMS-106XT)

DMS-106XT to najnowszy niezarządzalny przełącznik firmy D-Link. 2,5G porty Ethernet umożliwiają korzystanie ze strumieniowania w jakości HD bądź grania w gry online, natomiast port 10G Ethernet może służyć do szybkiego tworzenia kopii zapasowych lub przywracania danych. Tryb turbo charakteryzuje się z wyjątkowo niskimi opóźnieniami, dzięki czemu idealnie nadaje się do strumieniowania w wysokiej jakości oraz gier. Informacji o statusie sieci dostarczają konfigurowalne wskaźniki LED. Wielogigabitowe porty są wstecznie kompatybilne z obecnie stosowanym okablowaniem oraz urządzeniami. Oznacza to, że można z nich korzystać wszędzie tam, gdzie wymagana jest dodatkowa przepustowość bez czasochłonnych i kosztownych inwestycji w wymianę urządzeń sieciowych lub okablowania.

Zewnętrzna obrotowa kamera 2K (DCS-8635LH)

Sieciowa kamera zapewnia bogaty w szczegóły monitoring wizyjny, który pomaga chronić domy lub małe biura. DCS-8635LH z obudową klasy IP65 umożliwia monitoring w rozdzielczości 2K QHD, natomiast zaawansowana funkcja obrotu zapewnia podgląd w 360 stopniach. Pozostałe zaawansowane funkcje – rozpoznawanie osób i twarzy, automatyczne śledzenie ruchu, wykrywanie zbitego szkła obiektywu kamery oraz syrena alarmowa odstraszają intruzów i pomagają chronić mienie.

Adapter Wi-Fi 6 USB 3.0 AX1800 (DWA-X1850)

DWA-X1850 to karta sieciowa USB 3.0 w standardzie Wi-Fi 6, zapewniająca szybką i wygodną aktualizację komputerów do najnowszej technologii bezprzewodowej AX.

Po podłączeniu adaptera do portu USB użytkownik może korzystać z bezpiecznego połączenia z Internetem z szybkością do 574 Mbit/s w paśmie 2,4 GHz oraz do 1200 Mbit/s w paśmie 5GHz. Połączenia realizowane przez DWA-X1850 są szyfrowane protokołem WPA3, co zapewnia optymalną ochronę urządzenia oraz sieci.

Mobilny hotspot 5G Wi-Fi 6 (DWR-2101) oraz router WiFi 5G AC2600 (DWR-978)

Mobilny hotspot 5G Wi-Fi 6 (DWR-2101) oraz router 5G AC2600 Wi-Fi (DWR-978) zapewniają bardzo szybkie połączenia w technologii 5G w ruchu oraz w domach i biurach. Szybkość pobierania wynosząca 1,6 Gbit/s sprawia, że te modele 5G zapewniają odpowiednią przepustowość aplikacjom, które przesyłają duże ilości danych oraz stającej się obecnie normą zdalnej pracy.