Instalacja zamka polskiej firmy Tedee jest naprawdę prosta i można to szybko zrobić samemu, choć firma oferuje pomoc wykwalifikowanego instalatora. Zestaw składa się z trrzech elementów - klasycznej wkładki Gerdy, dzięki której mamy zapewniony odpowiedni poziom bezpieczeństwa, modułu sterującego oraz mostka, który łączy to wszystko ze smartfonem. Wkładka ma standardowe, europejskie rozmiary, nie ma więc problemu z dopasowaniem jej do drzwi. Potem uruchamiamy aplikację, w której najpierw zakładamy konto i która przeprowadza nas przez kolejne kroki podłączania kolejnych elementów. Nie powinno to wszystko zająć więcej niż kilkanaście minut. Do tego moduł sterujący wygląda naprawdę dobrze i nie trzeba go będzie maskować, gdy przyjdą znajomi.

Jak to działa?

Podstawowa wersja aplikacji jest bardzo prosta. Mamy duże, widoczne ikony pokazujące stan zamka oraz pozwalające nam otworzyć i zamknąć drzwi - pod warunkiem bycia w zasięgu modułu BT. To jednak tylko podstawowe możliwości systemu.

Możemy bowiem znacznie więcej - da się "udostępnić" klucz aplikacją. Da się choćby wybrać zakres daty i godzin, w których ktoś dostaje dostęp do naszych drzwi. Możemy ustawić czas, po których zamek się sam zamyka, czy mają drzwi się odblokowywać, gdy wykryją połączenie z naszym telefonem. Jeśli nie mamy telefonu pod ręką, a musimy otworzyć drzwi, to można to zrobić naciskając przycisk na module sterującym.

Czas życia baterii

Zamek przyjechał do mnie naładowany w 47 proc. PO dwóch tygodniach użytkowania stan baterii wynosi 41 proc, nie trzeba go więc będzie często ładować. A czynimy to, podłączając go np. do powerbanku.

Wrażenia z użytkowania

Zamek Tedee nie sprawił mi żadnych problemów. Zawsze był gotowy do pracy i wszystkie, reklamowane funkcje działały. Wykrywał telefon i automatycznie się otwierał, przekazanie "klucza" w aplikacji odbyło się bez żadnych problemów. Nie było problemów z łącznością. Jedyne, co mi się nie podobało to brak głosowej kontroli przez Alexę czy Siri - to powinno pojawić się w następnym modelu. Otwieranie bowiem poleceniem głosowym przez słuchawki byłoby super. Na szczęście jest za to aplikacja na Apple Watch, któa pozwala nam otworzyć i zamknąć drzwi.

Dla kogo zamek Tedee

Zamek sprawdza się nie tylko w domu. To idealne urządzenie dla tych, którzy oferują najem krótkookresowyu - nie trzeba bowiem osobiście odbierać kluczy od najemcy czy bać się, że on klucz podrobił. Świetnie też sprawdzi się w biurach czy zakładach usługowych. To jedna z najlepszych rzeczy Internetu Rzeczy, które możecie sobie zainstalować. A to, że nie trzeba już wściekle szukać kluczy, to jego największy plus.

Cena

Niestety wygoda okupiona jest wysokim kosztem. Testowany zestaw wyceniono bowiem aż na 1800 złotych. Wart jest jednak każdej złotówki