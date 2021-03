Poufny raport na ten temat został przygotowany przez KPN, macierzystą firmę Telfort i został omówiony w poniedziałek przez dziennik "De Volkskrant". Z dokumentu wynika, że chińska firma już od 2011 roku miała dostęp do danych przeszło dwóch milionów klientów Telfort. Mogła je także bez problemu transferować do Chin. Huawei zbudował system w ten sposób, aby mieć nieograniczony dostęp do wszystkiego - uważa Bart Jacobs, cytowany przez dziennik profesor bezpieczeństwa komputerowego na Uniwersytecie Radboud w Nijmegen.

Reklama

ZIgnorowano ostrzeżenia wywiadu

"De Volkskrant" ujawnia, że holenderskie służby wywiadowcze wielokrotnie ostrzegały KPN przed chińskim szpiegostwem przemysłowym. „Tajne służby co najmniej dwukrotnie ostrzegały, że dane klientów, które wykryto u Chińczyków zgadzają się z danymi KPN” - informuje dziennik.

Stanowisko Huawei

Rzecznik Huawei odnosząc się do poniedziałkowych rewelacji stwierdził, że nie może odpowiedzieć na ustalenia z raportu KPN. „Nie znamy tego raportu, a poza tym nigdy nie wypowiadamy się w imieniu naszych klientów” - powiedział gazecie rzecznik.

Holenderski rząd zdecydował w 2019 roku, że Huawei nie będzie dostawcą najbardziej wrażliwych części budowanej sieci 5G. Media wskazywały wówczas na obawy przed szpiegostwem. Chińczycy jednak nadal dostarczają części telekomunikacyjnym gigantom – KPN i T-Mobile.