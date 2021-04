Budowa, wykonanie

Reklama

TCL 20 Pro 5G jest wykonany absolutnie topowo. Tył jest pokryty szkłem które w 4/5 jest matowe. Na 1/5 umieszczono logo firmy i cztery pionowo ułożone oczka aparatów, które nie wystają nad powierzchnię ani o minimetr. To prawdziwy ewenement.

Na dolnej krawędzi, która jest płaska, umieszczono hybrydowy slot na karty SIM. Obok jest USB-C i pojedynczy ale dobrze brzmiący głośnik. Prawa strona to przyciski – włączania i regulacji głośności.

Na górze mamy diodę podczerwieni. Wszystkie domowe urządzenia możemy dodać do już zainstalowanej aplikacji Pilot IR i sterować nimi z poziomu telefonu. Obok jest wejście mini-jack na słuchawki.

Z lewej strony umieszczono Przycisk inteligentny. Można go dowolnie skonfigurować i przypisać różne czynności do jednego i podwójnego i długiego przyciśnięcia.

Wymiary telefonu to 164.2 x 73 x 9.07 mm. Waga –190 g. TCL 20 Pro 5G Spełnia normę IP 52, czyli jest odporny na zachlapania.

Ekran to AMOLED o przekątnej 6.67 cala. Ma rozdzielczość FHD+, 394 PPI. Jasność wynosi od 1 do 700 nitów w zależności od poziomu natężenia światła. W aplikacji NXTVISION znajdziemy dodatkowo automatyczne wzbogacanie obrazu (kontrast, ostrość, ciemne szczegóły, jakość HDR), wybór trybu kolorów i temperatury, tryb czytania, ochrony oczu i zwiększonej widoczności w słońcu. Telefon obsługuje też HDR10.

Nie mamy 90 czy 120 Hz odświeżania, jest tradycyjne 60 Hz. Ekranu nie jest płaski ale zakrzywiony, co nie każdemu musi się spodobać.

Zamiast diody powiadomień mamy AoD czyli informacje wyświetlane na wygaszonym ekranie. Czytnik linii papilarnych jest w ekranie i działa bardzo dobrze, podobnie jak odblokowanie twarzą.

Specyfikacja, działanie

Telefon jest napędzany Snapdragonem 750G 5G z układem graficznym Adreno 619. Mamy 6 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia kartą. Działa bardzo dobrze, ale zdarzają się niewielkie przycięcia animacji czy zgubienie paru klatek. Nieźle radzi sobie z grami, w czym pomaga Game box, czyli strefa gier. Jest NFC i z płatnościami zbliżeniowymi nie ma żadnych problemów. GPS działa bardzo dobrze i stabilnie. Jakość rozmów głosowych jest bez zastrzeżeń.

Oprogramowanie

Nakładka TCL na Androida 11 jest bardzo rozbudowana. Mamy możliwość: zdalnego zablokowania telefonu w razie jego kradzieży bądź zgubienia, ochrona danych, szybkie uruchamianie wybranych funkcji po dłuższym przytrzymaniu palca na czytniku linii papilarnych. Mamy aplikację inteligentną, czyli po podłączeniu słuchawek telefon podpowiada tą apkę, z której najczęściej korzystamy na słuchawkach (bardzo wygodne). Do dyspozycji jest tryb Obsługi jedną ręką zmniejszający interfejs, nagrywania ekranu czy możliwość korzystania z telefonu przez wielu użytkowników.

Reklama

W aplikacji Smart Manager zoptymalizujemy telefon, nadamy aplikacjom uprawnienia do autostartu, sprawdzimy stan baterii, pamięci, zdiagnozujemy sprzęt.

Są oczywiście gesty do nawigacji (z boku albo z dolnej krawędzi do wyboru), jest ciemny motyw.

Zdjęcia, filmy

Zestaw kamer obejmuje:

obiektyw główny – 48 MP Sony IMX582 z OIS (optyczna stabilizacja obrazu), PDAF, f/1.7, 79 stopni;

szeroki kąt – 16 MP, f/2.4, 123 stopnie;

makro – 5 MP, f/2.2;

sensor głębi – 2 MP, f/2.4;

kamera do selfie – 32 MP, f/2.4.

Wideo możemy nagrać w 4K 30 FPS; FHD 60 i 30 FPS i niższych rozdzielczościach z przodu i z tyłu.

Zdjęcia są bardzo ładne, kolory mają naturalną charakterystykę, ujęcia są szczegółowe. Główne oczko ma nieco chłodniejsze tony w porównaniu do szerokiej kamery. Ładnie wychodzi tryb portretowy, zdjęcia makro z 5 MP oczka są bardzo dobre, a ciekawostką jest też możliwość nagrywania wideo Super makro.

Tryb nocny ładnie rozjaśnia i wyostrza ujęcia, maksymalny cyfrowy zoom to 10x, ale jakość jest słaba, fotografie do wartości 5x nadają się do publikacji w portalach społecznościowych. Selfie są przyjemne dla oka, zwłaszcza w trybie portretowym.

Wideo jest bardzo dobre, połączenie optycznej i elektronicznej stabilizacji obrazu robi swoje. Filmy mają dużo szczegółów, głos jest dobrze zbierany. Mamy też opcję śledzenia obiektu z automatycznym zoomem i stabilizacją (ikonka biegnącego ludzika). Filmy z przedniej kamery możemy nagrywać z nieźle wyglądającym efektem rozmycia tła.

Bateria

Ogniwo ma 4500 mAh. Ładowarka w pudełku ma moc 18W i naładujemy nią telefon w niecałe dwie, a od 0 do 100 proc w pół godziny. TCL 20 Pro 5G obsługuje też ładowanie indukcyjne. Rozładowanie baterii zajmuje około dwóch dni.

Czyli…

TCL 20 Pro 5G jest bardzo dobrym smartfonem z wieloma zaletami. W tej cenie brakuje mu mocniejszego procesora, wyższego odświeżania ekranu, głośników stereo i pełnej wodoszczelności. Za 2600 zł można znaleźć telefony wydajniejsze. Jeśli jednak ktoś nie zamierza męczyć go grami tylko potrzebuje sprawnie działającego urządzenia, a TCL dorzuci jeszcze prezent o wartości około 1000 zł, 20 Pro 5G można spokojnie polecić.