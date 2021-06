Odpowiednia moc, łatwość użytkowania, energooszczędność czy niewielkie rozmiary? Zwrócenie uwagi na tak wiele cech jednocześnie może przyprawić o ból głowy niejednego klienta stojącego przed wyzwaniem jakim jest zakup odkurzacza.

Reklama

Z każdym kolejnym premierowym modelem producenci stają do rywalizacji o to, który z nich spełni najwięcej z kryteriów którymi kierują się klienci. Właśnie w szranki stanął Redkey F10.

Certyfikowana innowacyjność

Redkey jest marką, która doskonale poradziła sobie na konkurencyjnym rynku odkurzaczy. Firma wyróżnia się na nim innowacyjnością, w niczym nie ustępując bardziej rozpoznawalnym w Europie rywalom. Świadczy o tym 14 uzyskanych certyfikatów produktowych i ok. 100 posiadanych patentów.

Bezprzewodowy, składany, ręczny odkurzacz to absolutna nowość, gdyż za pośrednictwem Aliexpress jest sprzedawany dopiero od kilku dni. Łączy wszystkie poszukiwane obecnie przez klientów cechy.

Wygodnie i bezpiecznie dla zdrowia

Największą zaletą Redkey F1 jest komfort codziennego użytkowania. Pracę ułatwią parametry urządzenia: to ssanie o mocy 400 W i silny nawiew rzędu 23 Kpa. Producent zapewnia, że gwarantuje to 95-proc. skuteczność we wciąganiu kurzu. Odkurzacz bez trudu poradzi sobie również z włosami, ziarnami kawy czy płatkami zbożowymi, a nawet, jeśli zajdzie taka potrzeba, ze śrubkami, wkrętami czy innymi ciężkimi drobiazgami.

Możliwość składania się podczas odkurzania doskonale sprawdza się przy czyszczeniu trudno dostępnych powierzchni, takich jak kąty czy podłoga pod meblami, łóżkami i sofami. Z odkurzaczem Redkey F10 nie trzeba się już schylać, by odkurzyć niedostępne wcześniej miejsca w mieszkaniu. Tym samym sprzątanie będzie łatwiejsze nawet dla osób, które mają np. problemy z kręgosłupem.

To niejedyna zaleta odkurzacza mająca wpływ na zdrowie użytkowników. Dużym kłopotem dla alergików jest to, że wiele dostępnych na rynku urządzeń odkurzając… kurzy, wyrzucając cząsteczki pyłu z tylnej części. Żeby temu zapobiec w Redkey F10 zastosowano 3-warstwową filtrację i dwuwarstwową filtrację HEPA. Pozwala to uniknąć powtórnego zanieczyszczania mieszkania i znacznie zwiększa żywotność materiałów eksploatacyjnych.

Oszczędnie i ekologicznie

Innowacyjne rozwiązania zastosowane w najnowszym odkurzaczu firmy Redkey dają użytkownikowi jeszcze jeden komfort – poczucie bycia absolutnie ekologicznym.

F10 sam dopasuje moc działania do napotkanych powierzchni i zabrudzeń dzięki wbudowanemu automatycznemu czujnikowi. Przekłada się to nie tylko na większy komfort pracy, lecz również oznacza energooszczędność i tym samym odkurzacz jest bardziej przyjazny dla środowiska, a zarazem ekonomiczny w użytkowaniu.

Do 15 czerwca ręczny, bezprzewodowy, składany odkurzacz Redkey F10 jest dostępny na Aliexpress już za promocyjne 169,99 dol. Pierwszych stu jego nabywców otrzyma gratis soniczną szczoteczkę do zębów Soocas X3U.

GRK