Słuchawki są douszne a nie dokanałowe. Osadzone są w uchu dość płytko, do tego są śliskie, i stosunkowo łatwo mogą wypaść. Trudno będzie w nich biegać, choć oczywiście wszystko zależy od budowy naszych uszu i dla wielu osób będą one bardziej komfortowe niż głęboko wchodzące urządzenia dokanałowe.

Etui jest małe i dość standardowe, na dole mamy wejście USB-C, na prawym boku przycisk do parowania urządzenia, z przodu jest dioda. Z wyjmowaniem słuchawek z etui nie ma problemów.

Aby sparować je z telefonem musimy zainstalować aplikację AI Life z Huawei AppGallery (plik APK). Jeśli zrobimy to korzystając ze sklepu Play, zainstaluje nam się starsza, nieaktualizowana wersja bez naszych słuchawek. W aplikacji sprawdzimy stan naładowania, podłączenie, możemy włączyć redukcję hałasu, poprawić jakość dźwięku a przede wszystkim dostosować gesty. Funkcje przypiszemy dla podwójnego dotknięcia, naciśnięcia i przytrzymania i przeciągnięcia.

Jakość dźwięku jest bardzo dobra, słuchawki grają czysto, poszczególne pasma są od siebie dobrze odseparowane, słychać bas. Tyle, że sam dźwięk nie należy do najgłośniejszych – porównując FreeBuds 4 do dokanałowych FreeBuds 4i te drugie grają bardziej donośnie. Mamy ANC czyli aktywną redukcję szumów, która działa dość dobrze, ale przez taką a nie inną konstrukcję samych słuchawek i tak dochodzą do nas odgłosy otoczenia. Słuchawki bardzo dobrze sprawdzają się podczas rozmów.

Producent deklaruje 4h pracy bez ANC i 2,5h z ANC i takie wartości można uzyskać. Ładowanie słuchawek w etui trwa ok. pół godziny, łączny czas odtwarzania muzyki (bez ANC) może wynieść 20h.