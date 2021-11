Platforma Facebook zagraża zdrowiu i dobrobytowi naszych obywateli, podkopuje demokrację. Zwalczanie takich negatywnych skutków mogłoby być proste, ale tak się nie dzieje - oznajmiła Haugen.

Kierownictwo firmy wie, jak zabezpieczyć Facebook i Instragram, ale nie wprowadzają koniecznych zmian, ponieważ stawiają swoje ogromne zyski przed dobrem ludzi. Konsekwencje są bardzo poważne. (...) Jest to firma, która zarabia miliardy na poświęcaniu bezpieczeństwa - także dzieci - na rzecz zysków i jest to nie do przyjęcia - dodała.

Frances Haugen jest byłą menedżerką Facebooka, która przekazała mediom dziesiątki tysięcy stron wewnętrznych dokumentów korporacji, początkując w ten sposób serię artykułów na łamach "Wall Street Journal" i innych mediów. Mówiły one o wpływie Facebooka na polityczną polaryzację, promocję dezinformacji oraz nienawiści w wielu krajach na całym świecie oraz szkodliwym wpływie Instagrama na dzieci.

"Facebookowi nie można ufać"

Zaczęłam mówić, bo poznałam przerażającą prawdę. Prawie nikt spoza Facebooka nie wie, co się dzieje wewnątrz. Kierownictwo firmy nie ujawnia ważnych informacji opinii publicznej, rządowi USA, akcjonariuszom i rządom na całym świecie. (...) Dokumenty, które ujawniłam dowodzą, że Facebook regularnie zwodził nas w kwestii tego, co jasno wynikało z jego własnych badań o bezpieczeństwie dzieci i jego roli w rozprzestrzenianiu nienawistnych i polaryzujących informacji. Odpowiedzią na tę alarmująca sytuację powinny być nowe zasady i standardy - przekonywała europosłów Haugen.

Facebook twierdzi, że wystarczy mu zaufać. Tymczasem mamy wiele dowodów, że Facebookowi ufać nie można. Na zaufanie trzeba zasłużyć - oceniła.

Zwróciła uwagę, że ustawodawcy nie po raz pierwszy stykają się z podobnym problemem.

Niegdyś przemysł tytoniowy twierdził, że papierosy są bezpieczne dla palaczy. Lekarze udowodnili jednak, że to nieprawda i marketing; i że papierosy są szkodliwe dla zdrowia. (...) Trzeba pamiętać że Facebook codziennie wybiera zysk przed prawda. I póki będzie mógł, póty będzie to robił - podkreśliła sygnalistka.

Haugen wystąpiła dotychczas przed komisjami amerykańskiego i brytyjskiego parlamentu, gdzie zachęcała do ściślejszej regulacji Facebooka i ujawnienia jego wewnętrznych mechanizmów i algorytmów, mających wpływ na to, jakie treści są promowane w serwisie.