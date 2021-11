Seria M jest zaprojektowana dla młodych użytkowników smartfonów, którzy szukają największej dostępnej mocy za najmniejsze pieniądze. Wyższa wydajność i ładowanie 33 W sprawia, że jest to chyba najdoskonalszy smartfon dla młodych, jaki do tej pory zaprojektowaliśmy – powiedział Kevin Qiu, szef POCO Global.

MediaTek Dimensity 810 – czas na wydajność

Chipset Mediatek Dimensity 810 ma wiodący w swojej klasie ośmiordzeniowy procesor, który zapewnia duży skok wydajności w porównaniu z poprzednią generacją. Korzysta z dwóch rdzeni Cortex-A76 pracujących z częstotliwością 2,4 GHz, sześciu wydajnych rdzeni ARM Cortex-A55 pracujących z częstotliwością 2,0 GHz oraz układu graficznego ARM Mali-G57 MC2, pracującego z częstotliwością 1068 MHz.

Telefon ma zintegrowany modem 5G* i obsługuje tryb dual 5G, czyli dla 2 kart SIM. Korzysta z pamięci UFS 2.2, zapewniającej większą szybkość zapisu i dzięki temu ma rozszerzone możliwości pracy wielozadaniowej.

Zapas mocy – ładowanie 33 W Pro i nowa bateria

POCO M4 Pro 5G to pierwszy smartfon z serii M wyposażony w technologię szybkiego ładowania 33 W Pro. Zasilany przez ładowarkę 33 W, ładuje baterię 5000 mAh do 100% w zaledwie 59 minut - prawie o połowę krócej niż w przypadku poprzedniej generacji serii M. To oznacza, że po zaledwie 10-minutowym ładowaniu użytkownicy będą mogli oglądać do 2 godzin wideo.

Wyświetlacz FHD+ i trzy kolory obudowy

Jak na urządzenie do mobilnej rozrywki, POCO M4 Pro 5G oferuje więcej niż się wydaje. Częstotliwość próbkowania dotyku to 240 Hz, z kolei wyświetlacz DynamicSwitch**** DotDisplay ma odświeżanie 90 Hz. Ekran jest zgodny ze specyfikacją DCI-P3, a rozdzielczość FHD+ uwypukla szczegóły i zapewnia krystalicznie czysty obraz. Dynamiczna częstotliwość odświeżania automatycznie dostosowuje się do poszczególnych form rozrywki, co wydłuża czas pracy na baterii. Filmy np. na YouTube są odtwarzane w 60 fps, filmy „kinowe” w 25 fps, natomiast gry mogą działać w 60 fps lub 90 fps. W połączeniu z podwójnymi głośnikami, POCO M4 Pro 5G zamienia się w przenośne kino.

POCO M4 Pro 5G to powrót charakterystycznego designu POCO: smukłe ramki 8,75 mm, lekka konstrukcja 195 g oraz przeprojektowany boczny czujnik linii papilarnych. Obudowę możemy wybrać w matowo wykończonym kolorze POCO Yellow, Power Black lub Cool Blue.

Lepsze zdjęcia dzięki aparatowi 50 MP

POCO M4 Pro 5G jest pierwszym telefonem z serii M, który ma imponujący sensor 50 MP i ultraszerokokątny aparat 8 MP. W połączeniu z serią funkcji aparatu, takich jak tryb nocny, kalejdoskop, zwolnione tempo i poklatkowe wideo, każdy materiał filmowy lub zdjęcie może wyglądać znacznie lepiej. Nawet zdjęcia typu selfie stają się ciekawsze dzięki funkcji Panorama.

POCO M4 Pro 5G będzie dostępny w trzech kolorach, w tym POCO Yellow, Power Black i Cool Blue, a także w dwóch wariantach pamięci: 4 GB + 64 GB za 229 euro, a 6 GB + 128 GB za 249 euro*****